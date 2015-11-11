Almanya Dublin'e geri dönüyor



Ağustos ayının sonunda askıya alınan Dublin Anlaşması'nın tekrar yürürlüğe sokulacağını açıklayan Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Almanya'nın mültecileri tüm menşe ülkelere ve Yunanistan dışında tüm Avrupa Birliği ülkelerine geri gönderebileceğini vurguladı.

Sözcü, bunun 21 Ekim'den itibaren tüm Suriye vatandaşları için de geçerli olduğunu, Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin tek tek tüm başvuruları incelediğini belirtti.

Dublin Anlaşması, sığınmacılara önce ilk ayak bastıkları AB ülkesine iltica başvurusu yapmasını öngörüyor. Berlin, insani gerekçelerle anlaşmayı dondurarak Suriyelilerin ilk geldikleri AB ülkesine başvuru yapmadan Almanya'ya sığınmalarına olanak tanımıştı. Ancak sığınmacı sayısının artması nedeniyle anlaşma yeniden uygulamaya konuluyor.

Karara tepki

Hükümetin kararı koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti, muhalefet partileri ve insan hakları örgütlerinin eleştirisine neden oldu.

Alman hükümetinin Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Dublin'in boş yere askıya alınmadığını belirterek bunun bürokratik süreci azalttığına dikkat çekti. Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckhart da başarısızlığa uğrayan Dublin Anlaşması'na geri dönmenin iltica sürecini uzatacağını belirtti.

İnsan hakları örgütü Pro Asyl'den Günter Burghardt da on binlerce kişinin aylarca beklemek zorunda kalması nedeniyle uyum politikasının bir fiyasko olduğunu dile getirdi. Burghardt, insanları Macaristan ya da Hırvatistan'a geri göndermenin insanlık dışı ve aynı zamanda gerçek dışı olduğunu savundu.