Almanya'da sinagog saldırganına ömür boyu hapis cezası

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Halle kentinde 2 cinayet ve 51 cinayete teşebbüsten yargılanan Stephan Balliet ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı.

Naumburg Eyalet Yüksek Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, geçen yıl ekim ayında saldırıyı düzenleyen Balliet ömür boyu hapis ile cezalandırıldı.

Euronews'in aktardığına göre; Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer ise "Halle saldırısı bize antisemitizm ve yabancı düşmanlığına karşı mücadeleyi daha kararlı bir şekilde sürdürmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi ve bugün adaletin sağlanması iyi bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

Ekim 2019'da bir sinagog ve dönerci önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, olayın, "Yahudi düşmanı bir saldırı" olduğunu varsaydıklarını bildirmişti.

Sinagogu hedef alan saldırgan, Yahudiler için yılın en kutsal günü olan Yom Kippur sırasında yaklaşık 80 kişinin bulunduğu sinagoga girmek istemiş ancak bunu başaramamıştı.