Almanya’da PKK yöneticisine hapis cezası

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Celle kentinde Eyalet Yüksek Mahkemesi, PKK'nın bölge yöneciticiliğini yaptığı gerekçesi ile yargılanan 50 yaşındaki bir sanığa bir buçuk yıl hapis cezası verdi.

Salı günü görülen davada yargıçlar sanığın Almanya'da terör örgütü olarak sınıflandırılan PKK'nın Wesermarsch bölge sorumlusu olarak faaliyetlerde bulunduğunun saptandığını bildirdi. Mahkemenin bulgularına göre sanık Mart 2018'den Mayıs 2019'a kadar PKK'nın bölge sorumluluğunu üstlendi. Sanık bu bağlamda Bremen'deki bölge yönetiminin talimatıyla yerel bağış toplama kampanyalarını ve protesto eylemlerini düzenleyip yönetti. Sanığın yöneticilik yapmadan önce de örgütte daha alt kademelerde faal olduğuna işaret edildi.

Karar temyiz edilebilecek.