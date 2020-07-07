Almanya'da Kenan Koçak mucizesi

Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak, hem Almanya hem de Türkiye'de adından söz ettirmeye devam ediyor. Ligin 14'üncü haftasında düşme potasında yer alan Hannover'in başına geçen Koçak, aldığı sonuçlarla sezonu 6'ncı sırada bitirmeyi başardı.

Sadece 3 galibiyeti vardı

Ligin 14'üncü haftasına kadar sadece 3 galibiyet alabilen Hannover 96'da teknik direktör Mirko Slomka'nın yerine Türk teknik direktör Kenan Koçak takımın başına getirildi.



Düşme hattında aldığı takımıyla ilk maçını kaybeden Koçak, 21 maçta; 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Özellikle iç sahada gösterdiği performansla bir anda üst sıraları kovalayan Koçak ve ekibi, Bundesliga 1'in ise uzağında kaldı.

Süper Lig takımları radara aldı

Kenan Koçak, gösterdiği başarılı performansla Türkiye'nin de dikkatini çekti. Salgın döneminde ismi özellikle Fenerbahçe ile anılan Koçak'ın Süper Lig'den birkaç takımın daha radarına girdiği ifade ediliyor.



Koçak, Fenerbahçe ile isminin anılması üzerine, inandığı bir proje olursa oturup konuşulabileceğini ve Türkiye'de bir takımda görev alabileceğini belirtmişti.