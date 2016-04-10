Almanya da IŞİD'in hedefinde



İç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Hans-Georg Maaßen, IŞİD'in gözünün Almanya'nın da üzerinde olduğunu ve örgütün burada da bir dizi saldırı düzenlemeyi planladığını kaydetti.

Welt am Sonntag gazetesine konuşan Maaßen bu bağlamda Paris, Londra ve Brüksel gibi metropollerin yanında Alman kentlerinin de adının geçtiğini belirtti. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Almanya'ya yönelik somut bir saldırı için ellerinde herhangi bir veri bulunmasa da çok ciddi bir güvenlik tehdidinin söz konusu olduğunu vurguladı.

İslamcı terör için potansiyele sahip yaklaşık bin 100 kişi ve bunun yanı sıra 8 bin 650 Selefi bulunduğunu belirten Maaßen "Her geçen gün sayı daha da artıyor" şeklinde konuştu.

İslamcıların Suriyeli mültecileri de saflarına katmaya çalıştıklarını, bu bağlamda yaklaşık 300 girişim tespit ettiklerini kaydeden Maaßen özellikle Almanya'ya tek başına gelen mülteci çocukların hedef alındığına dikkat çekti.

Bazı IŞİD mensuplarının Suriye'den gelen sığınmacıların arasına karıştığını belirten Maaßen en büyük sıkıntının ise sığınmacıların yaklaşık yüzde 70'inin geçerli bir pasaporta ya da kimlik belgesine sahip olmaması olduğunu kaydetti.