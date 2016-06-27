Almanya çeyrek finalde



Teknik direktör Joachim Löw yönetiminde katıldığı büyük turnuvalarda en az yarı final gören Almanya’nın EURO 2016’daki ilerleyişi de sürüyor. Son 16 turunda Slovakya ile karşılaşan ‘Panzerler’ rakibini rahat bir oyundan sonra 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Almanlar’ı farka taşıyan golleri 8’inci dakikada Jerome Boateng, 43’üncü dakikada Mario Gomez ve 63’üncü dakikada Julian Draxler kaydetti.

Lille kentindeki Pierre-Mauroy stadyumunda oynanan 44 bin 312 kişinin izlediği mücadeleye etkili başlayan taraf Almanya oldu. Teknik direktör Joachim Löw, 1-0 kazanılan Kuzey İrlanda maçının 11’inde tek değişiklik yaparak Mario Götze yerine bu kez Julian Draxler’i tercih etti. Almanya ilk dakikalarda kanatlara taşıdığı toplarla etkili olmaya çalıştığı rakibi karşısında aradığı gol için çok fazla beklemedi.

Gol perdesini Boateng açtı

8’inci dakikada Toni Kroos maçın ilk kornerini kullandı. Slovakya savunmasının uzaklaştırmak istediği topa savunmacı Jerome Boateng’in ceza sahası önünden yaptığı sert vuruş savunmaya da çarpıp ağlara gidince Almanya 1-0 öne geçti.

Baskıya devam eden ‘Panzerler’ beş dakika sonra penaltı kazandı. Mario Gomez’e ceza alanı içinde yapılan faulde maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Ancak Mesut Özil penaltı atışında kaleci Kozacik’i geçemedi (13.).

Sonraki dakikalarda rakip kaleyi özellikle ceza alanı dışından yaptığı vuruşlarla yoklayan Almanlar’ın farkı artırma çabası sürdü. Mesut Özil’in 25’inci dakikada yaptığı sert vuruş az farkla auta çıktı.

Slovakya’nın nadir geliştirdiği ataklardan birinde Kucka’nın kafa vuruşunu kaleci Manuel Neuer güçlükle kornere çeldi. Bu Slovaklar’ın ilk yarıdaki en önemli atağı oldu (41.).

Bu atak sonrası Almanya farkı 2’ye yükseltti. Draxler’in sol kanattan getirdiği topa kale alanı içinde dokunan Mario Gomez takımını 2-0 öne geçirdi (43.). Almanya ilk yarıda soyunma odasına hakettiği bir skorla gitti.

İkinci yarı hazırlık maçı havasındaydı

İkinci yarıda ilk önemli pozisyonu Slovakya yakaladı. Ancak Kucka’nın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruş kaleci Neuer’de kaldı (49.). Farkı azaltma çabalarını sürdüren Slovaklar 54 ve 57. dakikalardaki serbest vuruşlardan sonuç alamadı.

Slovakya’nın bu bölümdeki atak girişimlerini sorunsuz atlatan Almanya 63. dakikada farkı 3’e yükseltti. Yine Toni Kroos’un kullanıdığı köşe vuruşunda Hummels’in kale alanına gönderdiği topa şık bir vuruş yapan günün başarılı ismi Julian Draxler skoru 3-0’a getirdi.

3-0’dan sonra Almanya kontrolünü eline aldığı oyunu istediği gibi yönlendirdi. Adeta hazırlık maçı havasında geçen bu devrenin son çeyreğinde Slovaklar da iyice sahasına çekildi. Son dakikalarda Kroos’un sert şutunu kaleci Kozacik önledi.

Almanya’nın 3-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Joachim Löw “Maçın kontrolü bizdeydi. İyi top yaptık. Zorlanmadan aldığımız bir galibiyet oldu” diye konuştu. İlk golün sahibi Boateng ise “gücümüzü iyi sergilediğimiz ve oyunun hakimiyetinin bizde olduğu bir karşılaşmaydı” değerlendirmesinde bulundu.

Gomez, Klinsmann’ın rekoruna ortak oldu

Bir gol atan ve bir golün pasını veren Julian Draxler maçın futbolcusu seçilirken 43’üncü dakikada farkı ikiye çıkaran Mario Gomez ise bu golüyle Avrupa Şampiyonası finallerinde Almanya adına beşinci golünü kaydetti ve böylece Jürgen Klinsmann’ın 5 gollük rekoruna ortak oldu.

Almanya çeyrek finalde İspanya – İtalya maçının galibiyle karşılaşacak. Cüneyt Çakır’ın yöneteceği İspanya – İtalya maçı 27 Haziran Pazartesi günü oynanacak. Çeyrek final karşılaşması ise 2 Temmuz Cumartesi günü Bordeaux kentinde yapılacak.