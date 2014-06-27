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Deutsche Welle

Almanya çeyrek finalde

Almanya, Thomas Müller'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrılıp, çeyrek finale yükseldi. ABD de yenilmesine rağmen 4 puan ve averajla 2. tura çıktı.

27 Haziran 2014 00:10


2014 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda ikinci maçlar sonucunda, Almanya averaj farkıyla ABD'nin önünde ilk sırada yer almıştı.

İlk maçında Portekiz'i 4-0 mağlup eden Almanya, ikinci maçında Gana ile 2-2 berabere kalmış, puanını 4'e çıkararak ilk sıradaki yerini korumuştu.

G Grubu'nda son maçlar öncesinde 4 takımın da ikinci tura yükselme şansı bulunuyordu. ABD-Almanya karşılaşmasının berabere bitmesi halinde, her iki takım da çeyrek finalistler arasında yer alacaktı.

Portekiz ile Gana'nın yenişememesi durumunda da ABD ve Almanya ikilisi son 16 takım arasına kalacaktı. Portekiz ya da Gana ise tur atlayabilmek için son maçtan 3 puan çıkarıp, ABD-Almanya mücadelesinde bir tarafın galip gelmesi beklentisindeydi.

Bir beraberliğin hem Almanya hem de ABD'ye yaraması, maç öncesinde Alman kamuoyunda 1982 yılında oynanan 1982 FIFA Dünya Kupası'nı gündeme getirmişti. İlk turda oynanan Almanya-Avusturya maçıyla ilgili şike iddaları ortaya atılmış, olay Alman kamuoyunda "Gijon utancı" olarak anılmıştı.

Maç, "iki eski dostun" mücadelesi anlamında da ilgi çekiyordu. ABD Milli Takım Teknik Direktörü Jürgen Klinsmann, 2 yıl Alman milli takımını çalıştırmış, halen Alman Milliler'in başındaki Joachim Löw de Klinsmann'ın yardımcılığını yapmıştı.

Özbek hakem Ravşan İrmatov'un yönettiği maçın ilk yarısında taraflar karşılıklı gol şanslarını değerlendiremedi. Almanya ilk 45 dakikada maça hakim olan taraf oldu.

Almanya ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Lukas Podolski yerine Miroslav Klose oyuna girdi. Orta alana düğümlenen mücadelede Almanya ilk 45 dakikada olduğu gibi net pozisyonlar bulmakta zorlandı.

Maçın ilk golünü 55'inci dakikada Thomas Müller kaydetti. Mesut Özil'in sağ kanattan yaptığı ortayı takip eden Toni Kroos'un kafa vuruşu kaleci Tim Howard tarafından çıkarıldı. Seken topla ceza sahası dışı sol çaprazda buluşan Thomas Müller'in uzak köşeye şutu maçın skorunu tayin etti.

ABD, Almanya maçında yenilmesine rağmen 4 puan ve averajla ikinci olarak 2. tura yükseldi. G grubunun diğer karşılaşmasında Portekiz Gana'yı 2-1 yendi. Portekiz'in gollerini John Boye (31') ve Cristiano Ronaldo (80') kaydetti. Gana'nın golü ise Asamoah Gyan'ın (57') ayağından geldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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