Almanya birliğini kutluyor



İki Almanya'nın birleşmesinin 3 Ekim'de kutlanan yıldönümünde bu yıl Hannover kentinde düzenlenen ana tören dini ayinle başladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ülkedeki Yahudi ve İslam dininin temsilcilerinin de katıldığı ayinde birlikte dünya barışı için dua edildi. Törene yaklaşık bin 500 davetli katıldı.

Konuşmasında Almanya'nın birleşmesinin Doğu Almanların cesareti ve protesto gösterileri sayesinde gerçekleştiğini ifade eden Başbakan Merkel, "Bu vatandaşların cesareti olmasaydı, onların reform baskısı olmasaydı, duvar yıkılmazdı" diye konuştu.

Eski Dışişleri Bakanı Hans-Dietrich Genscher de Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra 25 yıl önce iki Almanya'nın birleşmesini bir başarı olarak nitelendirerek birleşmenin büyük bir ortaklığın eseri olduğunu ifade etti.

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil, daha sonra evsahibi olarak Hannover'de iki gün sürecek şenliğin açılışını yaptı. Her eyaletin temsil edildiği şenliği yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Almanya'nın birleşmesinin yıldönümünde ana kutlamalar her yıl farklı bir eyalette düzenleniyor. Başkent Berlin'de de büyük bir kutlama yapılıyor. Brandenburg Kapısı'nın çevresinde kurulan şenliğe de çok sayıda kişi katılıyor.