Almanya birleşmeyi kutluyor

Almanya'da 3 Ekim Birleşme Günü kutlamaları yapılıyor. 'Birlikte Almanyayız' sloganlı kutlamaların merkezi töreni bu yıl Mainz şehrinde düzenlendi. Gutenberg Müzesi'ni ziyaretin ardından Mainz Katedrali'nde dini ayin düzenlendikten sonra devlet erkânının katıldığı resmi törene geçildi. Federal devlet, eyalet, toplum kuruluşları ve devlet kurumlarının tanıtımının yapıldığı iki günlük kutlamalara 500 bin kişinin katılması bekleniyor. Mainz'daki merkezi törene Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, genel seçimden sonra görevden ayrılan Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert ve Başbakan Angela Merkel de katıldı.

Törende konuşma yapan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Almanya'da yeni oluşan duvarların "biz" düşüncesinin önünde durduğunu, engel teşkil ettiğini belirtti. Steinmeier, "Canlıların dünyasındaki duvarlar; Kent ile köy, çevrimiçi ve çevrimdışı, yoksul ve zengin, yaşlı ve genç arasında…Bunlardan birindeki bir kişinin, diğerinin dünyası hakkında hiçbir fikri yok" dedi. Cumhurbaşkanı, yabancılaşma, hayal kırıklığı ve öfkenin bazılarında yerleşik hale geldiğini ve bu insanları ikna için tezlerin ulaşmadığını belirtti.

Steinmeier: Çeşitliliğin olduğu bir ülkeyiz

Demokrasinin çelişki ve farklılıklara ihtiyacı olduğunu söyleyen Steinmeier, "Biz çeşitlilliğin olduğu bir ülkeyiz. Ancak farklılıklarımızdan düşmanlıklar oluşmamalı. Farklılıklardan anlaşmazlık oluşmamalı" dedi.

Göç konusuna da değinen Steinmeier, "İnsanların sıkıntılarına hiçbir zaman ilgisiz kalamayız. Ancak bu konuda‚ 'Kim siyasi olarak takibata, baskıya uğrayarak kaçıyor, kim yoksulluktan kaçıyor?' ayrımına varabilmek için açık ve dürüst olmalıyız" dedi. Steinmeier bu bağlamda Alman Anayasası'nın siyasi takibata maruz kaldığı için kaçan insanlara koruma güvencesi verdiğini hatırlattı.

Uyum tartışmalarıyla ilgili konuşan Steinmeier, dilin öğrenilmesinin tek başına yeterli gelmeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı, "Almanya'da bir vatan arayanlar, kurallar, Anayasa ve ortak kanaatlerimizle şekillenen bir topluma geliyor: Bu da hukuk devleti, Anayasa'ya riayet edilmesi ve kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olmasıdır. Bütün bunlar Almanya'da birlikte yaşam için vazgeçilmez unsurlardır" dedi.

Almanya tarihinin benimsenmesinin de önemine değinen bunu, "İki dünya savaşının öğretileri, holokosttan çıkarılan dersler, her türlü ırkçı, antisemitik düşüncenin reddi, İsrail'in güvenliğinin sağlanması konusunda duyulan sorumluluk…İşte bütün bunlar Alman olmanın bir parçası" diye konuştu.

Merkel'in konuşması

Törende konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Almanya'nın uluslararası alandaki sorumluluğuna vurgu yaptı. İki Almanya'nın birleşmesinin başarıyla neticelenmiş olması nedeniyle minnet duymak gerektiğini kaydeden Almanya Başbakanı, Almanya'nın Avrupa ve dünyadaki gelişmelerin daha iyi seyretmesi konusunda sorumluluğu olduğunu belirtti. Merkel, "Çünkü biliyoruz: Kendimizi dünyadaki gelişmelerden soyutlayamayız" dedi.

'Birleşme süreci başarılı oldu'

Mainz'ın hükümet merkezi olduğu Rheinland-Pfalz eyaletinin başbakanı Malu Dreyer 3 Ekim'in aynı zamanda Almanya'nın birliğinin muhafazası için verilmiş bir sinyal olacağını söyledi. Dreyer bir gazeteye verdiği demeçte, "Almanya'da kendini yalnız bırakılmış hisseden insanların olduğunu" söyledi. Dreyer, "24 Eylül genel seçimlerinin sonucu bizleri durup düşünmeye sevk etmelidir. Bunca seçmenin oyunu akıl karıştıracak şekilde kullanmasına yol açan hatalar üzerinde değerlendirme yapmalıyız" dedi.

Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı Almanya'nın birleşme sürecinin başarılı geçtiğini ve "geçmişte kalan radikal güçlerin Almanya'yı geçmişe götürmesine ve ülkeyi bölmesine asla izin vermeyeceklerini" söyledi.

Federal Hükümetin Doğu Almanya görevlisi Iris Gleicke doğu eyaletlerindeki yapısal problemlere dikkat çekti. Gleicke küreselleşme ve nüfus yapısındaki değişikliğin bölgesel farkları arttırdığı Doğu Almanya'nın kişi başına yurtiçi hâsıla ve işgücü verimliliğinde henüz Batı Almanya düzeyine gelmediğini söyledi. Yeni eyaletlerin ekonomik başarısına da işaret eden Iris Gleicke birleşmenin üzerinden geçen 27 yılda yeni eyaletlerin gayrı safi hasılasının ikiye katlandığını ve işsizliğin önemli oranda azaldığını belirtti.

DW, dpa, HT/AG/ÖA

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