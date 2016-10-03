Almanya birleşmeyi kutluyor

Almanya'nın yeniden birleşmesi, bu yıl geniş güvenlik önlemleri altında kutlanıyor. Kutlamaların merkezi bu yıl Eyalet Temsilciler Meclisi başkanlığını üstlenen Saksonya'nın başkenti Dresden. Ancak kutlamalardan birkaç gün önce Dresden'deki Marien Köprüsü'nün altında patlayıcı süsü verilmiş bir paket bulunması, ayrıca bir cami ve bir kongre merkezine düzenlenen saldırıların ardından cumartesi gecesi de üç polis aracının kundaklanması güvenlik kaygılarının artmasına neden oldu.

Saldırılar sonrasında kentteki güvenlik önlemleri artırıldı. Yetkili makamlar saldırıların yabancı düşmanı motivasyonlu olduğu ve ayrıca 3 Ekim kutlamalarına yönelik de bir mesaj taşıdığı kanaatinde.

Gauck ve Merkel de katılacak

Dresden Kadınlar Kilisesi'ndeki ekümenik ayinden sonra, Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Başbakan Angela Merkel ve Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert'in de katılacağı kutlamalarda 2 bin 600 polis görev yapıyor. Kutlamaların yapılacağı Dresden şehir merkezi, araçla Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen saldırıya benzer olası bir saldırıyı engellemek için beton bloklarla çevrildi.

Dresden'deki merkezi kutlamalar cumartesi günü şehir merkezinde çeşitli sahne gösterileri ve etkinliklerle başladı. Pazar günü Eyalet Meclisi halka kapılarını açtı, akşamında şehir merkezi Alman bayrağının renkleriyle hazırlanan renkli bir şölen yerine dönüştü.

Karşıt gösteri çağrısı

İki Almanya'nın birleşmesi kutlamalarına karşı bugün gösteriler de düzenlenecek. Karşıt gösteriler kutlamalara uzak bir güzergâh üzerinde yapılacak. Dresden, yabancı ve İslam karşıtı Pegida hareketinin ortaya çıktığı kent olarak biliniyor. Kısaca Pegida olarak anılan "Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar", iki yıldan beri her pazartesi günü yürüyüş düzenleme geleneğini bugün de devam ettiriyor. Gösterilere katılanların sayısı 25 bine kadar çıkıyor.

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DW/dpa/afp/ MK/BK