Almanya Başbakanı Merkel'den istihbarat açıklaması



Başbakan Angela Merkel, dış istihbarat servisi BND'nin Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ile işbirliğine ilişkin iddialar hakkında açıklamada bulundu. Bremen Radyosu'nun sorularını yanıtlayan Merkel, NSA tarafından verilen arama kriterlerini içeren listenin şimdilik yayınlanmayacağını söyledi. Almanya ile ABD arasında konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Merkel, "Görüş alıverişinin sonucunda bir karara varacağız" dedi.

NSA ve BND'nin işbirliğinin aydınlatılması gereken yönlerinin bulunduğunu kabul eden Merkel, "Başbakanlık, iddiaları araştıran komisyona yardımcı olacaktır. Arama kriterleri listesi dışındaki birçok bilgi ve belge komisyona sunulacak" dedi. Merkel, gerektiğinde kendisinin de komisyonda ifade verebileceğini söyledi.

Merkel: 'İddialı bir hedefmiş'

Geçen yıl bir konuşması sırasında kullandığı "Dostlar arasında casusluk olmaz" sözünü hatırlatan Başbakan Angela Merkel, "Bu, tahmin ettiğimden iddialı bir hedefmiş. Ama bu hedef doğrultusunda çaba harcanmalıdır" dedi. Gizli servislerin uluslararası düzeyde işbirliğinin gerekli olduğunu vurgulayan Merkel, "Güvenlik şartları nedeniyle gizli servislere ihtiyacımız var. İstihbarat kurumlarının çalışmasını güvence altına almalıyız. Burada söz konusu olan 80 milyon kişinin can ve mal güvenliğidir" diye konuştu.

Merkel, konunun koalisyon partnerleri arasında huzursuzluğa neden olduğu yolundaki iddialar hakkında da "koalisyon uyum içinde görev yapıyor" dedi.

BND 'neyi' dinledi?

BND ile ilgili iddialar bugün Federal Meclis'te de görüşülecek. Muhalefet partileri ve SPD temsilcileri NSA tarafından verilen arama kriterlerini içeren listenin açıklanmasını talep etmişti. Arama kriterleri listesi IP adresleri, cep telefon numaraları, bulunulan yer ve elektronik posta adresleri gibi çeşitli anahtar kavramları içeriyor.

BND'nin uzun yıllar AB Komisyonu ve aralarında Fransa ile Avusturya'nın da bulunduğu Avrupa ülkelerini NSA hesabına dinlediği iddiaları ortaya atılmıştı. Alman şirketlerin de sanayi casusluğuna hedef olduğu ileri sürülüyor.

Fransız yetkililer, iddialar karşısında şimdilik suskunluğu yeğlerken AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Berlin'i konuya açıklık getirmeye çağırmıştı.