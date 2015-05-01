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Dünya
Deutsche Welle

'Almanya, Avusturya'yı da dinledi'

Almanya'da dış istihbarattan sorumlu Federal Haberalma Servisi (BND) hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

01 Mayıs 2015 13:27


"Bild am Sonntag" gazetesinde yer alan bir habere göre, Alman İstihbaratı ABD adına Avusturya'yı dinledi. BND, dinleme faaliyetini ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) adına yürüttü.

Avusturya, Münih yakınlarındaki Bad Aibling istasyonu üzerinden dinlendi. Avusturya iletişimi dinlenirken "gov", "diplo" ve "bundesamt" gibi devlet kuruluşlarına ait işaretler izlendi.

Brüksel Berlin'den açıklama bekliyor

BND'nin AB Komisyonu ve Fransa'yı da NSA hesabına dinlediği iddiaları da bir süre önce ortaya atılmıştı. Fransız yetkililer iddialar karşısında şimdilik suskunluğu yeğlerken AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Berlin'i konuya açıklık getirmeye çağırdı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, cep telefonunun NSA tarafından dinlendiğinin ortaya çıkması üzerine "Dostlar arasında casusluk olmaz" sözleriyle tepki göstermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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