Almanya AGİT heyeti için devrede



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Ukrayna'nın doğusunda kaçırılan AGİT gözlemcilerinin serbest bırakılması için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü. Görüşmede Steinmeier'in, gözlemcilerin hayatından duyduğu endişeyi dile getirdiği belirtildi.

Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kaçırılan gözlemcilerin serbest bırakılması için bütün girişimlerde bulunulduğu kaydedildi. AGİT gözlemcileri dün Slavyansk'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından kaçırılmıştı. Kaçırılan 13 gözlemci arasında dört Almanın da bulunduğu belirtildi. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, 'Ekibin derhal bırakılması ve çalışmalarını sürdürmesi için bütün diplomatik kanalları kullanmamız büyük önem taşıyor' diye konuştu.

Söz konusu gözlemci heyeti Ukrayna hükümeki tarafından ülkeye davet edilmişti. Ekibe Alman Ordusu'nun başkanlık etmesi nedeniyle, serbest bırakılmaları için müzakereleri Almanya'nın yürüttüğü kaydedildi.

Slovyansk'taki Rusya yanlısı ayrılıkçıların lideri Vyaçeslav Ponomaryev, AGİT gözlemcilerinin serbest bırakılmasını reddediyor. Ponomaryev, söz konusu ekibin 'savaş esiri' olduğunu iddia ederek, aralarında dört Ukraynalı subayın da bulunduğu 12 kişiden oluştuğunu ifade ediyor. Bild gazetesinin haberine göre, ayrılıkçı lider, 'Sağlık durumları iyi ama ne zaman serbest bırakılacaklarını söyleyemem' açıklamasını yaptı.