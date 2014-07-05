Almanya ABD’den yanıt bekliyor



Almanya Dışişleri Bakanlığı, cuma günü, ABD Büyükelçisi John Emerson'u Federal Meclis'te bir Alman dış istihbarat teşkilatı (BND) çalışanının Washington için çifte ajanlık yaptığı iddialarıyla ilgili soruşturma için işbirliğine çağırdı.

#LİNKS#Almanya Başsavcısı Harald Range, 31 yaşındaki bir BND çalışanının casusluk iddiasıyla tutuklandığını doğruladı.

Şüphelinin BND'de çalışan orta seviyede bir ajan olduğu belirtildi. Alman güvenlik kaynaklarını temel alan Bild gazetesinin haberine göre, 31 yaşındaki BND çalışanı 2 yıldır çifte ajanlık yapıyordu.

Bild gazetesi ayrıca, ajanın 218 gizli belgeyi bir Amerikan istihbarat kurumuna 25 bin euroya sattığını yazdı. Belgelerden en az üçünün ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in Almanya'daki operasyonlarını soruşturan araştırma komisyonu hakkında olduğu belirtildi. İddiaya göre, ajan talimatları doğrudan ABD büyükelçiliğinden alıyordu.

‘Hafife almıyoruz'

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, “Yabancı istihbarat ajanları için casusluk yapmak hafife alacağımız bir şey değildir” iadelerini kullandı.

Alman WDR ve NDR yayın kuruluşları ve Süddeutsche Zeitung, haberlerinde, ajanın Rusya ile kontakta olduğu şüphesiyle gözaltına alındığını ancak sorgulama sırasında verileri ABD'ye sattığını itiraf ettiğini bildirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel gelişmeler üzerine akşam saatlerinde ABD Başkanı Barack Obama ile telefon görüşmesi yaptı. Ancak konuşmanın ayrıntıları açıklanmadı.

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Konstantin von Notz, olayın aydınlatılması gerektiğini belirterek, "Casusluk faaliyeti ciddi bir suç olarak takip edilmelidir" ifadesini kullandı.

Hür Demokrat Parti (FDP) Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki de olayı, Almanya'nın yaşadığı en büyük istihbarat skandalı olarak değerlendirdi.