Almanya AB içinde birinci oldu

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine göre, Almanya’da 2016 yılında 445 bin 210 sığınmacının başvurusuna olumlu yanıt verildi. Bu da 2015 yılı rakamlarına göre üç kat artışı olduğunu ortaya koydu.

Tüm AB içinde geçen yıl itibarıyla 710 bin 400 kişinin sığınma başvurusu kabul edildi. Bunların yarısından çoğu Suriye’den gelen mülteciler (405.600). Suriyelileri Irak’lı 65 bin 800 ve Afganistan’dan gelen 61 bin 800 mülteci izliyor.

Eurosat’ın verilerine göre AB’de sığınma başvurusunda bulunan Suriyeli mültecilerin yüzde 70’inin (294.710) başvurusu Almanya tarafından tanındı. Almanya Irak’tan 48 bin 820, Afganistan’dan da 39 bin 270 kişiye sığınma imkânı tanıdı.

AB’de sığınma başvurularının onaylanma şansı en fazla olanlar mülteciler Suriyeliler. Suriyelilerin yüzde 98'i başvurusuna AB çapında olumlu yanıt aldı. En az sığınma şansı olanlar ise Batı Balkanlar’dan gelen mülteciler. Bu kişilerin sadece yüzde 5’inin başvurularının kabul edildiği belirtildi.

Kaçak 13.184 kişi yakalandı

Funke Medya Grubu’nun bir araştırmasına göre, Almanya'da bu yılın ilk üç aylık döneminde federal polis, ülkeye yasadışı yoldan giriş yapmak isteyen 13 bin 184 kişiyi yakaladı.

Kendi inisiyatifleri ile ya da insan kaçakçıları yardımı ile önce Avusturya sınırını aşabilen mültecilerin, sınırdan Almanya’ya geçtiği belirtildi. Diğer mültecilerin ise İsviçre ve Fransa üzerinden Almanya'ya girdikleri aktarıldı.

Havalimanlarındaki kontrollerde Ocak ile Mart ayları arasında kaçak olarak Almanya'ya giriş yapmak isteyen 2 bin 575 kişi yakalandı. Bunlar arasında en büyük grubu Afgan mülteciler oluşturuyor, onları Suriyeliler izliyor. Almanya'ya kaçak yoldan giriş yapmayı deneyen mültecilerin geldiği ülkeler arasında Nijerya, Irak, Arnavutluk ve Eritre ilk sırada.

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