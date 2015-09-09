Almanya 75-80 Türkiye



12 Dev Adam, Berlin'deki karşılaşmada Almanya'yı devirerek tur için önemli bir avantaj elde etti. İlk çeyrekte Almanya'ya 21 sayı fark atan milliler, ikinci çeyreği de 41-24'lük üstünlükle kapattı.

Almanya'da yıldız basketçi Dirk Nowitzki maçı 15 sayıyla bitirirken en skorer isim 24 sayıyla Dennis Schröder oldu. Türkiye'de ise en skorer isim 17 sayıyla Cedi Osman oldu.

Türkiye EuroBasket 2015'te yarın 15:30'da Sırbistan ile karşılaşacak.

Almanya turnuvada oynadığı üç maçtan ikinci kez yenik ayrılarak turu zora soktu. Almanya'nın son 16 takım arasına kalabilmek için İtalya'yı yenmesi şart.