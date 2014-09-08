Almanya 3 puanla başladı



2016 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri için grup elemelerinde heyecan bu akşam oynanan maçlarla başladı. Almanya Brezilya'da oynadığı Dünya Kupası finalinden 55 gün sonra çıktığı ilk resmi maçta sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi. D grubunda yer alan ‘Panzerler', İskoçya'yı 2-1 yendi.

60 bin kişinin izlediği Dortmund kentindeki karşılaşmada Alman milliler beklediğinden daha fazla zorlanırken Thomas Müller'in golleriyle (18./70.) sonuca gitti. İskoçya'nın tek sayısını 66'ncı dakikada Ikechi Anya kaydetti.

Gomez'in yerine Götze

Teknik direktör Joachim Löw milli takımı bırakan Philipp Lahm, Per Mertesacker ve Miroslav Klose'nin yanı sıra sakatlıkları nedeniyle forma giymeyen Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira , Mesut Özil ayrıca dünya kupası kadrosunda yer alan Shkodran Mustafi ve Julian Draxler'in yokluğunda Sebastian Rudy, Eric Durm ve Christoph Kramer gibi genç isimlere ilk 11'de yer verdi. Ayrıca Arjantin ile oynanan hazırlık maçındaki etkisiz kalan Mario Gomez'in yerine hücum hattında Mario Götze görev yaptı.

İlk yarıda rakibi karşısında açık farklı bir topla oynama yüzdesi elde eden ‘Panzerler' yakaladığı fırsatlardan sadece birini gole çevirebildi. Philipp Lahm'ın bölgesinde görev yapan Sebastian Rudy'nin ortasını kafayla ağlara gönderen Thomas Müller takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda da ilk yarıda olduğu gibi kontra ataklarla gol arayan konuk takım daha cesur bir görüntü çizdi ve Alman savunmasına zaman zaman zor anlar yaşattı. Mario Götze'nin rakip yarı sahada kaptırdığı topta hızlı çıkan İskoçlar Ikechi Anya'nın golüyle 66'ncı dakikada sürpriz bir şekilde beraberliği sağladı.

Ancak bu gole yanıt vermekte gecikmeyen Almanya İskoçya'nın beraberlik golünden dört dakika sonra bir kez daha öne geçti. İskoç savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topa son dokunan Thomas Müller kendisinin ve Almanya'nın ikinci golünü kaydetti (70.).

Kalan dakikalarda Almanya'nın farkı artırma ve İskoçya'nın beraberlik çabaları sonucu değiştirmedi. 90+4'üncü dakikada gecenin başarılı ismi Thomas Müller'in bir topu da direkten döndü.

Reus sakatlandı, İskoçya 10 kişi kaldı

İskoç Charlie Mulgrew'in darbesiyle sakatlanan Marco Reus 90+1'inci dakikada yerini Mathias Ginter'e bıraktı. Mulgrew bu faulü sonrası sarı karta gördü. Genç yıldız Marco Reus Dünya Kupası öncesi Ermenistan ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmış ve finalleri kaçırmıştı. Reus'un durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Uzatma dakikalarında hakemin bir kararına tepki gösteren Mulgrew bu kez ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı (90+4).

Polonya'dan gol yağmuru

D grubunda oynanan diğer karşılaşmalarda deplasman ekipleri güldü. İrlanda, Gürcistan'a 2-1 ile üstünlük sağlarken Polonya elemelere tarihinde ilk kez katılan Cebelitarık'ı 7-0 yendi. Bayern Münihli Robert Lewandowski bu maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

D grubunda ilk maçlar sonunda 3'er puanlı takımlar Polonya, Almanya ve İrlanda ilk 3 sırayı paylaştı. Almanya gruptaki ikinci maçında 11 Ekim akşamı Polonya ile deplasmanda oynayacak.

EURO 2016 F grubu ilk maçlarında da deplasman takımları galip geldi. Kuzey İrlanda Gürcistan'ı 2-1, Finlandiya Faroe Adaları'nı 3-1 ve Romanya 10 kişi kalmasına rağmen Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti. 10'uncu dakikada Romanya'nın tek golünü atan Konyasporlu Ciprian Marica 53'üncü dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı.

I grubunda da iki maç oynandı. Danimarka Ermenistan'ı 2-1'le geçerken Arnavutluk gecenin sürpriz sonucuna imza atarak Portekiz'i sahasında 1-0 yendi.

EURO 2016 grup elemelerine Pazartesi akşamı (08 Eylül) 3 grupta oynanacak 9 karşılaşmayla devam edilecek. Program şöyle;

C grubu:

Ukrayna – Slovakya

Lüksemburg – Belarus

İspanya Makedonya

E grubu:

İsviçre – İngiltere

Estonya – Slovenya

San Marino – Litvanya

G grubu:

Rusya – Liechtenstein

Avusturya – İsveç

Karadağ – Moldova

Rusya – Liechtenstein karşılaşması TSİ 19:00'da başlarken diğer müsabakaların tamamı 21:45'te oynanacak.