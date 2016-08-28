Almanya 2016'da 300 bin mülteci bekliyor



Almanya Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) Başkanı Jürgen Wiese, bu yıl Almanya'ya 300 bin dolayında mültecinin gelmesinin beklendiğini açıkladı. Wiese, "Bild am Sonntag" gazetesine yaptığı açıklamada, kendimizi "250 ila 300 bin mülteciye göre ayarlıyoruz, kapasitemizi buna göre beliriliyoruz" dedi.

"Baskı altına gireriz"

300 binden biraz daha az kişinin gelmesinin beklendiğini söyleyen Wiese, "Bu sayıya kadar kururmumuz iyi işleyeceğini garanti edebilir" dedi. Ancak Wiese, daha fazla mültecinin Almanya'ya gelmesi durumunda, baskı altına gireceklerini kaydetti. Yine de geen yılki kadar yoğun göç beklemediklerini belirten Wiese, Almanya'da iltica süreçlerinin öngörülenden daha uzun sürdüğü serzenişinde bulundu.

"Geçen yıl Almanya'ya yarım milyondan daha az kişi geldi" diyen Wiese, bu sayının tahmin edilenin altında kaldığını belirterek, çifte kayıtların ve Almanya üzerinden diğer Avrupa ülkelerine geçişlerin yanlış hesaplamalara sebep olduğunu belirtti. Almanya Göç ve Mülteciler Dairesi Başkanı, kesin sayısının yakın bir tarihte açıklanacağını söyledi.

"İstihdam piyasasına uyum zor"

Almanya Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) Başkanı Jürgen Wiese, mültecilerin istihdam piyasasına uyumunun ise uzun zaman alacağını ve maliyetli olacağını ifade etti. Almanya'ya gelen mültecilerin yaklaşık yüzde 70'inin çalışabilecek durumda olduğunu belirten Wiese, bunların büyük bölümünün bir işe yerleştirilmediğini ve sosyal yardımla geçindiğini söyledi.

Mültecilerin sadece yüzde 10'unun üniversite mezunu olduğuna dikkat çeken Wiese, yüzde 40'ının ise meslek eğitimi olmadığını fakat iş tecrübesi bulunduğunu belirtti. Wiese, "Bu insanları iş kurumlarına yönlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Mülteci akını karşısında açık kapı politikası uygulanmasını savunan Almanya Başbakanı Merkel, "Biz bunu başarırız" (Wir schaffen das) sözleri nedeniyle Almanya'da yoğun eleştiri almıştı.