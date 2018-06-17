Almanya - Meksika: 0-1

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA,(DHA)

STAT: Luzhniki

HAKEMLER: Alireza Faghani, Reza Sokhandan, Mohammad Mansouri

ALMANYA: Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt (Dk. 79 Gomez), Khedira (Dk. 60 Reus), Kroos, Mesut Özil, Draxler, Müller, Werner (Dk. 86 Brandt)

MEKSİKA: Ochoa, Salcedo, Moreno, Ayala, Gallardo, Guardado (Dk. 74 Marquez), Herrera, Layun, Vela (Dk. 58 Alvarez), Lozano (Dk. 66 Jimenez), Hernandez

GOL: Dk. 35 Lozano (Meksika)

SARI KARTLAR: Müller, Hummels (Almanya) - Moreno, Herrera (Meksika)

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk hafta maçında Meksika, Almanya\'yı 1-0 mağlup etti.

35\'inci dakikada hızlı gelişen atakta Hernandez\'in ara pasında topla buluşan Lozano, Mesut Özil\'den sıyrılarak vuruşunu yaptı ve fileleri sarstı: 0-1.

İlk yarı Meksika\'nın 1-0\'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

71\'inci dakikada Reus\'un ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşma Meksika\'nın 1-0\'lık galibiyeti ile noktalandı.