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Spor

Almanya - Meksika: 0-1

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA,(DHA) STAT: Luzhniki HAKEMLER: Alireza Faghani, Reza Sokhandan, Mohammad Mansouri ALMANYA: Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt (Dk

17 Haziran 2018 23:14

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA,(DHA)

STAT: Luzhniki
HAKEMLER: Alireza Faghani, Reza Sokhandan, Mohammad Mansouri
ALMANYA: Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt (Dk. 79 Gomez), Khedira (Dk. 60 Reus), Kroos, Mesut Özil, Draxler, Müller, Werner (Dk. 86 Brandt)
MEKSİKA: Ochoa, Salcedo, Moreno, Ayala, Gallardo, Guardado (Dk. 74 Marquez), Herrera, Layun, Vela (Dk. 58 Alvarez), Lozano (Dk. 66 Jimenez), Hernandez
GOL: Dk. 35 Lozano (Meksika)
SARI KARTLAR: Müller, Hummels (Almanya) - Moreno, Herrera (Meksika)

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk hafta maçında Meksika, Almanya\'yı 1-0 mağlup etti.

35\'inci dakikada hızlı gelişen atakta Hernandez\'in ara pasında topla buluşan Lozano, Mesut Özil\'den sıyrılarak vuruşunu yaptı ve fileleri sarstı: 0-1.
İlk yarı Meksika\'nın 1-0\'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
71\'inci dakikada Reus\'un ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak auta gitti.
Karşılaşma Meksika\'nın 1-0\'lık galibiyeti ile noktalandı.

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