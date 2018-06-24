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Spor

Almanya - İsveç: 2-1

SOÇİ,(DHA) STAT: Fisht HAKEMLER: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz ALMANYA: Neuer, Kimmich, Boateng, Rüdiger, Hector (Dk

24 Haziran 2018 02:07

SOÇİ,(DHA)

STAT: Fisht
HAKEMLER: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz
ALMANYA: Neuer, Kimmich, Boateng, Rüdiger, Hector (Dk. 87 Brandt), Rudy (Dk. 31 İlkay), Kroos, Reus, Müller, Draxler (Dk. 46 Gomez), Werner
İSVEÇ: Olsen, Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Claesson (Dk. 74 Durmaz), Larsson, Ekdal, Forsberg, Toivonen (Dk. 78 Guidetti), Berg (Dk. 90 Thelin)
GOLLER: Dk. 48 Reus, Dk. 90+5 Kroos (Almanya) - Dk. 32 Toivonen (İsveç)
KIRMIZI KART: Dk. 82 Boateng (Almanya)
SARI KARTLAR: Boateng (Almanya) - Larsson, Ekdal (İsveç)

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci hafta maçında Almanya, İsveç\'i 2-1 yendi.

32\'nci dakikada Toivonen ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı Neuer\'in üzerinden aşırttı ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
48\'inci dakikada Reus ceza sahası yayının dışından yaptığı vuruşla skoru eşitleyen golü kaydetti: 1-1.
82\'nci dakikada Alman stoper Boateng, ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.
90+5\'inci dakikada Almanya\'nın ceza sahası sol çizgisine çok yakın bir bölgeden kazandığı serbest vuruşta Kroos topun başına geçti. Reus ile paslaşması sonucunda meşin yuvarlağı kaleye gönderen Kroos, çok şık bir gole imza attı ve maçın skorunu tayin etti: 2-1.
MESUT VE İLKAY YEDEK BAŞLADI
Öte yandan Türk kökenli oyunculardan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. İlk maçta ilk 11\'de olan Mesut Özil, bu maçta teknik direktör Joachim Löw tarafından ilk 11\'de sahaya sürülmedi. İlkay Gündoğan ise 31\'inci dakikada sakatlanan Sebastian Rudy\'nin yerine oyuna dahil oldu.

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