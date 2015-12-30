Almanların terör korkusu



YouGov kamuoyu araştırma enstitüsünün Alman haber ajansı (dpa) için yaptığı anketin sonuçlarına göre, Paris'teki saldırıların ardından Almanların üçte ikisi benzer bir terör eyleminin 2016 yılında Almanya'da da meydana gelebileceğini düşünüyor.

YouGov, anket için 21 – 23 Aralık tarihleri arasında 2 bin 31 Alman vatandaşının görüşüne başvurdu. Ankete katılanların yalnızca yüzde 17'si Almanya'da terör eylemi düzenleneceğine inanmadığını açıkladı. Vatandaşların yüzde 17'si ise konuyla ilgili görüş belirtmedi.

Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen saldırılarda 130 kişi ölmüş, 350'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

Berlin'in terör örgütü IŞİD'le mücadeleye katkısı

Alman Meclisi, ordunun terör örgütü IŞİD'le mücadele operasyonlarına katılmasını öngören tezkereyi onaylamıştı. Paris'teki terör saldırıları nedeniyle Fransa'nın terör örgütü IŞİD ile mücadelede yardımını istediği Almanya, Suriye'deki uluslararası koalisyonu desteklemek amacıyla bölgeye bin 200 asker, bir fırkateyn ve Tornado tipi askeri keşif uçakları gönderme kararı almıştı.

Almanya altı keşif uçağıyla koalisyon ortaklarının Suriye, Irak'taki operasyonlarına destek olacak. Alman savaş uçakları bombardımana katılmayacak. "Augsburg" fırkateyni Doğu Akdeniz'deki Fransız uçak gemisi "Charles de Gaulle"yi koruyacak. Alman yakıt ikmal uçağı da müttefik bombardıman uçaklarının daha uzun süre havada kalabilmesine yardımcı olacak.