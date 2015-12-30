T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanların terör korkusu

Fransa'da düzenlenen terör saldırıları Almanlar arasındaki terör korkusunu artırdı. Yapılan bir kamuoyu araştırması, yaşanan terör korkusunun boyutunu ölçtü.

30 Aralık 2015 10:14


YouGov kamuoyu araştırma enstitüsünün Alman haber ajansı (dpa) için yaptığı anketin sonuçlarına göre, Paris'teki saldırıların ardından Almanların üçte ikisi benzer bir terör eyleminin 2016 yılında Almanya'da da meydana gelebileceğini düşünüyor.

YouGov, anket için 21 – 23 Aralık tarihleri arasında 2 bin 31 Alman vatandaşının görüşüne başvurdu. Ankete katılanların yalnızca yüzde 17'si Almanya'da terör eylemi düzenleneceğine inanmadığını açıkladı. Vatandaşların yüzde 17'si ise konuyla ilgili görüş belirtmedi.

Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen saldırılarda 130 kişi ölmüş, 350'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

Berlin'in terör örgütü IŞİD'le mücadeleye katkısı

Alman Meclisi, ordunun terör örgütü IŞİD'le mücadele operasyonlarına katılmasını öngören tezkereyi onaylamıştı. Paris'teki terör saldırıları nedeniyle Fransa'nın terör örgütü IŞİD ile mücadelede yardımını istediği Almanya, Suriye'deki uluslararası koalisyonu desteklemek amacıyla bölgeye bin 200 asker, bir fırkateyn ve Tornado tipi askeri keşif uçakları gönderme kararı almıştı.

Almanya altı keşif uçağıyla koalisyon ortaklarının Suriye, Irak'taki operasyonlarına destek olacak. Alman savaş uçakları bombardımana katılmayacak. "Augsburg" fırkateyni Doğu Akdeniz'deki Fransız uçak gemisi "Charles de Gaulle"yi koruyacak. Alman yakıt ikmal uçağı da müttefik bombardıman uçaklarının daha uzun süre havada kalabilmesine yardımcı olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FransaAlmanlarAlmanParisAlmanlarınAlmanyaAralıkKasımIŞİDMeclisiAlmanya SuriyeTornadoSuriye IrakDoğu Akdeniz FransızGaulle34;yiDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24