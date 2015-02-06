Almanların terör korkusu



'YouGov' kamuoyu araştırma enstitüsünün Alman haber ajansı 'dpa' için yaptığı anketin sonuçlarına göre, Paris'teki saldırıların ardından Almanların yüzde 60'ı benzer bir terör eyleminin Almanya'da da yakın bir zaman içinde meydana gelebileceğini düşünüyor.

Elde edilen sonuçlara göre, yüzde 26'lık bir kesim böyle bir terör saldırısının olabileceğine inanmazken, kendisine soru yöneltilenlerin yüzde 14'ü ise bir fikri olmadığını beyan etti.

"Ordu görev alsın"

Terör korkusu nedeniyle Almanlar ordunun ülke içinde görev almasına da sıcak bakıyor. Kendisiyle anket yapılanların yüzde 48'i terör tehlikesine karşı ordunun ülke içinde de görev yapabilmesi için kuralların gevşetilmesinden yana. Buna karşı çıkanların oranı ise yüzde 38.

Fransa'daki Charlie Hebdo ve süpermarket saldırılarının ardından binlerce asker Paris sokaklarında geniş güvenlik önlemleri almıştı.

En tehlikeli kriz

Irak ve Suriye'deki IŞİD milislerinin terörünü dünya çapındaki en tehlikeli kriz olarak gören Almanların sayısı yüzde 40 iken, Ukrayna krizi nedeniyle kendini tehdit altında hissedenlerin oranı ise yüzde 29.

Ebola salgınını dünyanın en tehlikeli krizi olarak görenlerin sayısı yüzde 6, Nijerya'daki Boko Haram terörünü ve İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı en tehlikeli görenlerin sayısı sadece yüzde 4.