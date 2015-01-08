Almanların İslam algısı: Tehdit

Alman Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan araştırmaya göre, Almanya'da yaşayan

yaklaşık dört milyon Müslüman kendini ülkenin bir parçası olarak görse de

Müslümanlar çoğunluk toplumunda

güvensizlik hissi yaratıyor. Araştırmanın sonuçları

Almanya'da Müslüman olmayan toplumun yüzde 57'si İslam'ı bir tehdit olarak

algıladığını ortaya koydu. Bu oran 2012 yılında yüzde 53'tü.

Bertelsmann Vakfı'nın ‘dinlerin izlenmesi' başlığı

altında İslam'a ilişkin olarak özel

olarak hazırladığı araştırmaya göre, Almanya'da Müslüman olmayan toplumun yüzde

61'i İslam'ın

Batı dünyasına uygun olmadığı görüşünde. 2012 yılında bu oran yüzde

52 idi. Araştırmaya katılanların yüzde 40'ı ise Müslümanlar nedeniyle kendilerini

‘ülkelerinde yabancı hissettiklerini' açıkladı. Öte yandan her dört

kişiden biri

Müslümanların Almanya'ya gelmesinin yasaklanmasını istiyor.

Ancak araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri de Müslümanların

yoğun olarak

yaşadığı eyaletlerde İslam'ı tehdit olarak algılayanların daha düşük, Müslümanların

çok küçük bir nüfusu oluşturduğu doğu eyaletlerinde ise bu oranın çok daha yüksek

olması. Müslüman nüfusun yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde İslam'ı

tehdit olarak görenlerin oranı yüzde 46, neredeyse hiç Müslümanın yaşamadığı

Saksonya Eyaleti'nde ise bu oran yüzde 70 olarak tespit edildi.

Araştırmaya katılan Müslümanların yüzde 90'ı, demokrasiyi 'iyi bir

yönetim biçimi'

olarak niteledi. Ayrıca araştırmada yaş faktörünün de İslam'a bakışı etkilediği görüldü.

Araştırmanın 54 yaşın üzerindeki katılımcılarının yüzde

61'i İslam'ı tehdit olarak

algılarken, 25 yaşın altında ise bu oranın yüzde 39'a gerilediği saptandı.

Bertelsmann Vakfı, araştırmayı hazırlamak için Kasım 2014'ten

bu yana 16 yaşın

üzerindeki 937 Müslüman olmayan Alman ile görüştü.

Uzmandan uyarı

Araştırmayı yürüten Bertelsmann Vakfı'nın İslam uzmanı Yasemin El Menouar,

“Müslümanlar artık Almanya'yı vatanları olarak görüyor, fakat bir azınlık olan radikal

İslamcıların oluşturduğu olumsuz intibanın kendilerini de etkilediğini düşünüyorlar”

değerlendirmesinde bulundu.

Uzman, Alman

toplumunda İslam düşmanlığının yaygınlaşması tehlikesine karşı da

uyarıda bulundu.

