Almanların İslam algısı: Tehdit

Alman Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan araştırmaya göre, Almanya'da yaşayan
yaklaşık dört milyon Müslüman kendini ülkenin bir parçası olarak görse de
Müslümanlar çoğunluk toplumunda
güvensizlik hissi yaratıyor. Araştırmanın sonuçları
Almanya'da Müslüman olmayan toplumun yüzde 57'si İslam'ı bir tehdit olarak
algıladığını ortaya koydu. Bu oran 2012 yılında yüzde 53'tü.
Bertelsmann Vakfı'nın ‘dinlerin izlenmesi' başlığı
altında İslam'a ilişkin olarak özel
olarak hazırladığı araştırmaya göre, Almanya'da Müslüman olmayan toplumun yüzde
61'i İslam'ın
Batı dünyasına uygun olmadığı görüşünde. 2012 yılında bu oran yüzde
52 idi. Araştırmaya katılanların yüzde 40'ı ise Müslümanlar nedeniyle kendilerini
‘ülkelerinde yabancı hissettiklerini' açıkladı. Öte yandan her dört
kişiden biri
Müslümanların Almanya'ya gelmesinin yasaklanmasını istiyor.
Ancak araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri de Müslümanların
yoğun olarak
yaşadığı eyaletlerde İslam'ı tehdit olarak algılayanların daha düşük, Müslümanların
çok küçük bir nüfusu oluşturduğu doğu eyaletlerinde ise bu oranın çok daha yüksek
olması. Müslüman nüfusun yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde İslam'ı
tehdit olarak görenlerin oranı yüzde 46, neredeyse hiç Müslümanın yaşamadığı
Saksonya Eyaleti'nde ise bu oran yüzde 70 olarak tespit edildi.
Araştırmaya katılan Müslümanların yüzde 90'ı, demokrasiyi 'iyi bir
yönetim biçimi'
olarak niteledi. Ayrıca araştırmada yaş faktörünün de İslam'a bakışı etkilediği görüldü.
Araştırmanın 54 yaşın üzerindeki katılımcılarının yüzde
61'i İslam'ı tehdit olarak
algılarken, 25 yaşın altında ise bu oranın yüzde 39'a gerilediği saptandı.
Bertelsmann Vakfı, araştırmayı hazırlamak için Kasım 2014'ten
bu yana 16 yaşın
üzerindeki 937 Müslüman olmayan Alman ile görüştü.
Uzmandan uyarı
Araştırmayı yürüten Bertelsmann Vakfı'nın İslam uzmanı Yasemin El Menouar,
“Müslümanlar artık Almanya'yı vatanları olarak görüyor, fakat bir azınlık olan radikal
İslamcıların oluşturduğu olumsuz intibanın kendilerini de etkilediğini düşünüyorlar”
değerlendirmesinde bulundu.
Uzman, Alman
toplumunda İslam düşmanlığının yaygınlaşması tehlikesine karşı da
uyarıda bulundu.