Almanlara zorlu rakipler



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimiyle belirlendi. Çeyrek finalde mücadele edecek olan her iki Alman takımını da zorlu rakipler bekliyor.

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United takımıyla eşleşti. Geçen yılın finalisti Borussia Dortmund'un rakibi ise İspanyol devi Real Madrid oldu. Her iki takım da ilk maçlarını deplasmanda oynayacak.

Kurayı değerlendiren Bayernli savunmacı Dante “Korkmamalıyız. Her iki zorlu maça da hazırız” derken kaptan Philipp Lahm da Old Trafford'daki maçta atak oynayıp gol atacaklarını ifade etti. Hollandalı yıldız Arjen Robben de rakiplerini “Şu anda belki çok iyi durumda değiller ama yine de en iyi takımlardan biri” sözleriyle değerlendirdi.

Acı hatıra

Manchester United adı Bayernli taraftarların hafızasında çok da iyi yer etmiş değil. İki takım 1999'da Barcelona'daki finalde karşı karşıya gelmiş, Bavyera ekibi son dakikasına kadar önde götürdüğü maçı uzatma dakikalarında yediği 2 golle kaybetmiş ve kupa Manchester takımının ellerinde yükselmişti. 2010'daki çeyrek final mücadelesinde ise ilk maçı 2-1 kazanan Bayern Münih, rövanşta rakibine 3-2 yenilmesine rağmen averajla tur atlamış ve o yıl final oynamıştı.

Dortmund'a tanıdık rakip

Borussia Dortmund, Real Madrid ile daha geçen sezon karşılaştı. Sarı-siyahlılar, geçen yıl yarı finalde oynadığı rakibini ilk maçta 4-1 yenip, rövanştaki 2-0'lık yenilgiye rağmen, tur atlayıp, Londra'daki finale kalmıştı. Kurayı değerlendiren Borussia Dortmund Yönetim Kurulu Başkanı Hans-Joachim Watzke “Farklı bir rakip olabilirdi. Son yıllarda Real ile 4 kez karşılaştık. Ama yine de kuradan memnunuz. Dünyanın en iyi kulüplerinden biri” diye konuştu.

İspanyol eşleşmesi

Çeyrek final aynı zamanda iki İspanyol ekibinin mücadelesine de sahne olacak. Bu turda Barcelona'nın rakibi, Arda Turanlı Atletico Madrid oldu. Çeyrek finalin diğer eşleşmesinde Paris St. Germain ile ikinci turda Galatasaray'ı saf dışı bırakan İngiliz ekibi Chelsea kozlarını paylaşacaklar.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 1-2 Nisan, rövanş mücadeleleri ise 8-9 Nisan tarihlerinde yapılacak. Avrupa'nın en büyüğü ise 24 Mayıs'ta Portekiz'in Lizbon kentinde oynanacak final maçıyla belli olacak.