Almanlar plastik çöpte sınıfta kaldı

Köln'de bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü'nün plastik çöple ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre Almanya plastik çöp konusunda AB'nin gerisinde. Funke Medya Grubu'nun konuyla ilgili haberinde Enstütü'nün araştırmasında plastik tüketimiyle ilgili yer alan rakamların Avrupa istatistik dairesi Eurostat'dan alındığı belirtildi.

Araştırmaya göre Almanya'da 2015 yılında kişi başına düşen plastik çöp miktarı 37 kilogram olarak kayıtlara geçirildi. Bu rakam AB ortalamasının altı kilogram üzerinde. Almanya'da kişi başına düşen plastik tüketimi 2005-2015 yılları arasında Almanya'da tüketilen plastiğin yarısı yeniden değerlendirilmesine rağmen yüzde 29 arttı. AB genelinde ise plastiğin yüzde 40'ı geri dönüştürülüyor.

Alman Ekonomi Ensitüsü'nün raporuna göre AB genelinde en fazla plastik çöpü kişi başı 61 kilogramla İrlandalılar çekiyor. Lüksemburg'da kişi başına düşen plastik çöp miktarı 52, Estonya'da 46,5, Bulgaristan'da 14, Hırvatistan'da ise 12 kilo 400 gram. Almanya'nın komşuları Avusturya, Danimarka ve Hollanda ise kişi başına Almanya'ya oranla daha az plastik çöp üretiyor.

Dünya genelinde 2015 yılında 322 milyon ton plastik çöp üretildi. AB Komisyonu plastik çöpü azaltmak amacıyla aralık başlarında "Çevredeki Plastik Çöpler için Strateji" raporunu açıklayacak. Bu raporda AB genelinde çöp ayrıştırma işlemine kurallar getirilmesi önerisinin de yer alması bekleniyor.

DPA/AFP, HT/ÖA

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