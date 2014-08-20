Almanlar Kürtlere silah teminine karşı



Forsa araştırma şirketinin Stern dergisi için yaptığı kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre, Almanların geniş bir kesimi Kuzey Irak'ta İslam Devleti örgütüne karşı savaşan Kürtlere destek amacıyla silah verilmesini doğru bulmuyor.

Araştırmada temsilî olarak 1002 Alman vatandaşına sorular soruldu. Almanların yüzde 63'ü silah sevkiyatlarına karşı olduğunu belirtirken, destekleyenlerin oranı yüzde 30'da kaldı.

Kadınlar arasında silah teminine karşı çıkanların oranı yüzde 74'ü buluyor.

Erkeklerinse yüzde 51'i Almanya'nın Kürtlere silah temin etmemesi gerektiğini düşünüyor.

Sonuçlar siyasi partiler bazında değerlendirildiğinde, Yeşiller partisi seçmeni yüzde 68 ile silah sevkiyatlarına en çok karşı çıkan kesimi oluşturuyor.