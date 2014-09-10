Almanlar ABD'den soğudu



Edward Snowden'ın NSA'in istihbarat faaliyetleri konusunda ifşaatları, Amerikan gizli servisi NSA'in Almanya'daki casusluk faaliyetlerini ortaya çıkarmış ve bu skandal iki ülkenin arasını açmıştı.

Skandalın ardından yapılan bir araştırma Almanların yüzde 57'sinin Berlin'in güvenlik ve diplomatik konularında ABD'den bağımsız bir yaklaşım içinde olması gerektiğine inandığını ortaya koydu.

German Marshall Fund adlı düşünce kuruluşunun yaptığı Transatlantik Trendleri 2014 adlı araştırmaya göre, 2013'te bu kanıda olanların oranı yüzde 40'tı. Almanlar arasında bu düşünce en son George W. Bush yönetimi sırasında bu kadar yaygındı.

German Marshall Fund Başkanı Karen Donfried, Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada “Sanıyorum bu sonucu bekliyorduk ancak araştırmada çıkan sonuç ABD hakkındaki kanının son yıllarda nasıl olumsuz hale geldiğini göstermek bakımından çarpıcı” diye konuştu.

Ankete katılanların yüzde 60'ı ABD'nin güçlü liderliğini arzu edilir bir durum olarak görüyor. ABD hakkında olumlu bir izlenime sahip olanların oranı ise 2013'e göre 10 puan gerileyerek yüzde 58 oldu. Benzer şekilde, ABD Başkanı Barack Obama'nın uluslararası politikadaki yaklaşımlarını onaylayanların oranı da 20 puan düşerek yüzde 56 oldu.

ABD hakkında yargılar olumsuzlaşıyor

ABD hakkındaki yargıların olumsuz hale geldiği Avrupa'nın genelinde de gözlemleniyor. Araştırmaya göre Avrupalıların yüzde 50'si ülkelerinin Washington'dan daha bağımsız olması gerektiğine inanıyor. ABD hakkında olumlu bir izlenime sahip olanlar yüzde 67 olurken, yüzde 56'lık kesim güçlü bir ABD liderliğinden yana olduğunu açıkladı.

Araştırmada ABD vatandaşlarına da Avrupa ile ilgili sorular yöneltildi. Avrupa Birliği'nin güçlü bir liderlik icra etmesini isteyenlerin oranı 13 puan artarak yüzde 70 oldu. AB hakkında olumlu yargıya sahip olanların oranı da 7 puan artarak yüzde 53 olarak kaydedildi.

Batılılar Ruslara, Ruslar Batılılara nasıl bakıyor?

Avrupa'da vatandaşların yüzde 58'i, ABD'de yüzde 57'si Rusya ile çatışma riskine karşın Ukrayna'ya ekonomik ve siyasi destek verilmesi gerektiğine inanıyor. Her iki tarafta ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi Rusya'ya daha ağır ekonomik yaptırımlar getirilmesi gerektiğini düşünüyor. Almanya'da ise bu soruya evet ve hayır yanıtı verenler hemen hemen eşit görünüyor.

Avrupalıların yüzde 68'i Amerikalıların yüzde 53'ü Rusya'nın küresel liderliğini istenmeyen bir durum olarak tanımlıyor. Yunanistan yüzde 52 ile Avrupa Birliği içerisinde Rusya'nın küresel liderliğine olumlu bakan tek ülke.

Rusların yüzde 81'i ABD'nin yüzde 62'si de Avrupa'nın küresel liderliğine sıcak bakmadığını ifade etti. 2012 yılında yapılan ankete göre her iki oranda da belirgin bir artış görülüyor.