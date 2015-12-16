Almanlar 2015'te en çok neyi aradı?



Almanya'da internet kullanıcılarının büyük çoğunluğunun arama için tercih ettiği Google'un verilerine göre 2015'te en çok aranan kavramların başında güneş tutulması geliyor.

Gökyüzü 27 Eylül gecesi ender görülen bir olaya sahne olmuştu. Ay tutulması ve Süper Ay, 33 yıl aradan sonra birlikte yaşanmıştı. Ay kızılımsı bir renge bürünmüş, "Kanlı Ay" diye tanımlanan fenomen ortaya çıkmıştı.

İkinci sırada İslam ve yabancı düşmanı Pegida geliyor. Kısaca Pegida olarak anılan "Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" grubu, İslam ve yabancı düşmanı bir oluşum. Pegida, aylardır düzenlediği yürüyüşlerle Alman kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

Uçak kazasını aradılar

Alman kullanıcıların en çok aradığı listenin üçüncü sırasında ise uçak kazası bulunuyor. Mısır'da düşen Rus yolcu uçağı ve havacılıkla ilgili diğer olumsuz gelişmeler ilgi görüyor.

Paris, Yunanistan ve Charlie Hebdo listenin siyasi ve ekonomik açıdan öne çıkan diğer kavramları. En çok aranan ilk 10 kavram arasında yer alan iPhone 6s ve Windows 10, Alman internet kullanıcılarının teknolojiye olan ilgisini ortaya koyuyor.

Top 10'da Helmut Schmidt'in de adı geçiyor. Almanya eski başbakanı Schmidt, 96 yaşındayken 10 Kasım'da ölmüştü.