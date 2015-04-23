Almanca yeniden yükselişte



Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Maria Böhmer, bütün dünyada 15 milyon 400 bin kişinin Almanca öğrendiğini belirterek, Almancanın yabancı diller arasında yeniden yükselişe geçtiğini açıkladı. Almancaya ilginin artmasının daha çok iş fırsatlarıyla ilgili olduğunu belirten Böhmer, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu ilginin daha sonra mesleki alanda kullanılmasıyla alakalı olması Almanca açısından sevindirici. Almancaya ilginin en yoğun olduğu ülkelerin başında Polonya geliyor. Ancak kalkınmakta olan ülkeler de önemli bir alan. Buralarda da Almancaya ilgi artıyor."

"Almanya'nın imajı yükselişte"

Almanca öğrenenlerin sayısının artması, Almanya'nın dünyadaki imajının da yükselişte olduğunu gösteriyor. Ekonomisi iyi, siyaset istikrarlı, milli takımı da dünya şampiyonu. "Böyle bir ülkenin dili her zaman çekicidir" diyen Duisburg Üniversitesi'nden dil bilimi uzmanı Profesör Ulrich Ammon, insanların böyle ülkelerle ilişkilerini geliştirmek istediği değerlendirmesini yapıyor.

Dünyada Almanca öğrenenlerin sayısı son yıllarda azalmaya başlamıştı. 2000 yılında 20 milyondan fazla kişi Almanca öğrenmek isterken, 2010 yılında bu sayı 14 milyon 900 bine gerilemişti. Beş yıldan beri yeniden tercih edilen Almanca, dünya genelinde daha çok okullarda öğreniliyor. Okullarda öğrenenlerin sayısı yüzde 87, uluslararası alanda faaliyet gösteren Goethe enstitülerinde öğrenenlerin oranı ise yüzde 2 civarında.

Almanca öğretmenleri mutlu

Almanca öğretmenleri de bu gelişmeden mutlu. Son yıllarda öğretmenlerin iş kaybetme korkusu yaşadığını belirten Anne Lind, artık rahat nefes almayı umuyor. Estonya'daki Goethe Enstitüsü'nde dil programını koordine eden Lind, kimi zaman İngilizce dersi vermek zorunda kaldıklarını belirterek bu eğilimin değişeceğini tahmin ediyor.

Lind, "Almancanın eskiden ilk yabancı dil iken sonradan ikinci sıraya düştüğü, hatta tamamen yok olduğu okullar var... Ama Almanca burada her zaman yabancı dil olarak kalacak. Kimi zaman aşağıda, kimi zaman da tepede olsalar da onlar her zaman Almanca öğretmenleri olarak kalacaklar" diyor.

Asya'da da ilgi artıyor

Dünyada Almanca öğrenilmesinde iki Almanya'nın birleşmesinin de etkisi var. Birleşmenin beklentileri yükseltmesi nedeniyle Almancaya ilginin önce arttığını kaydeden Profesör Ulrich Ammon, ancak daha sonra birleşme yüzünden ekonomik sıkıntılar yaşayan Almanya'nın uzun zaman Avrupa'nın hasta adamı olarak görüldüğünü ifade etti. Ammon, Almanya'nın yeniden güçlü bir görüntü verdiğini ve bu nedenle de Almanca öğrenenlerin sayısının arttığını dile getirdi.

Doğu Avrupa ülkelerinin yanı sıra Asya'da da Almancaya ilginin arttığı görülüyor. Hindistan'daki Goethe Enstitüsü'ne kayıt yaptıranlarda yüzde 36 artış olduğu belirtiliyor. Almanya'da çok sayıda Hint de eğitim görüyor. Almanya'nın, nüfusun gerilemesi nedeniyle yüksek nitelikli göçmene ihtiyacı var. Birçok kişinin Almanca konuşabildiği takdirde Almanya'ya gelme şansının artacağını fark ettiğini söyleyen Ammon, nüfus yapısının değişmesinin de Almancanın teşvik edilmesinde rol oynadığını ifade etti.

Almanya, 2008 yılından beri Almanca öğrenilmesi için 354 milyon eurodan fazla harcama yaptı. Dolayısıyla dünya genelinde Almanca konuşanların sayısı, herhangi bir rakam değil, siyasi bir karşılığı olan önemli bir veri yerine geçiyor.