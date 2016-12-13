Alman vekillerden HDP‘ye destek

Federal Alman Meclisi'nde grubu bulunan tüm partilerden milletvekilleri HDP'li siyasetçilerle dayanışma içinde bulunduklarını göstermek amacıyla bir araya geldi. "Parlamenterler Parlamenterleri Koruyor" adını taşıyan program kapsamında çok sayıda vekil salı günü Alman meclis binası önünde HDP'li milletvekillerinin fotoğraflarını taşıdılar.

Dayanışma eylemine katılanlar arasındaki bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nden Frank Heinrich, Sosyal Demokrat Parti'den Frank Schwabe ve Cansel Kızıltepe, Yeşiller Partisi‘nden Tom Koenigs ve Sol Parti’den Sevim Dağdelen basın açıklaması yaptı. Ortak basın açıklamasında, “Milletvekillerinin haklarına saygı gösterilmesini ve kovuşturmaya uğramamalarını bekliyoruz" denildi. Alman vekiller ayrıca Türk hükümetine tutukluların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Alman vekiller, Türkiye’de cumartesi günü gerçekleşen "insanlık dışı terör saldırıları karşısında dehşete düşmüş olduklarını" dile getirdiler. Vekiller, saldırıların Türkiye'deki muhalefet tarafından da kınandığına dikkat çektiler.

Haftasonu İstanbul'da gerçekleşen terör saldırılarını TAK örgütü (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) üstlenmişti. Saldırıların ardından pazartesi günü ülke çapında HDP'ye mensup siyasetçileri hedef alan operasyonlar düzenlenmiş, 235 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce de HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ ile çok sayıda milletvekili tutuklanmıştı.

Almanlardan parlamenter koruma programı

"Parlamenterler Parlamenterleri Koruyor" programı kapsamında Alman federal milletvekilleri, başka ülkelerde kovuşturmaya maruz kalan milletvekilleri ve insan hakları savunucularını "koruma" altına almayı ve destek sağlamayı amaçlıyorlar.

Yayınlanan partilerüstü bildiriye göre, herhangi bir ülkedeki siyasi tartışma ortamı "seçilmiş milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve gazetecilerin tutuklanmasına asla yol açmamalı". Halihazırda HDP'nin 36 milletvekili programa dahil edilmiş bulunuyor.

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AFP/ BÜ/GA