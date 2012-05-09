Alman Vakıfları Göç ve Uyum Bilirkişi Konseyi’nin yıllık raporu açıklandı

Almanya genelinde toplam 228 kent ve kasabayı kapsayan araştırmadan çıkan en çarpıcı sonucu Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer şu sözlerle dile getirdi.

“Uyum politikası, yerel yönetimler tarafından ele alınan önemli bir konu. Yerel yönetimler bu konuya büyük önem veriyor, yüzde 71,5’i uyum konusunu çok önemli veya önemli bulduklarını ifade ediyor. Bu da şu anlama geliyor, dört yerel yönetimden üçü bu görüşü paylaşıyor.”

Yerel yönetimler destek bekliyor

İki bakanlığın, Berlin merkezli Demokratik Gelişim ve Sosyal Uyum Enstitüsü’ne yaptırdığı araştırmaya göre yerel yönetimler uyum konusunda federal hükümet ve eyaletlerden daha fazla destek bekliyor.

Merkezi Berlin'de bulunan Alman Vakıfları Göç ve Uyum Bilirkişi Konseyi tarafından hazırlanan 2012 yılı raporunda da yerel yönetimlerin, uyum politikasına ilişkin uygulamalarda yalnız bırakıldığı ifade ediliyor. Konsey, uyum konusunda, federal hükümet, eyaletler ve yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin ve koordinasyonun yetersiz olduğuna dikkat çekiyor. Konsey Başkanı Klaus Bade, eksikliklerin giderilmesi için merkezî bir daire kurulmasını önerdiklerini söyledi.

“Yerel uyum politikaları merkez dairesinin görevlerinden ilki kurumlar arasında yatay ve dikey bir ağ oluşturması, ikincisi bilgi alışverişi, üçüncüsü ise bir yerde denenen yöntem ve modellerin başka bir yere aktarılmasında danışmanlık yapmak olabilir.”

Almanya, federal bir yapıya sahip olduğu için, eğitim gibi konular eyaletlerin yetki alanında bulunuyor. Bilirkişi Konseyi Başkanı Bade, özellikle çalışma, konut, okul öncesi eğitim ile eğitim alanında merkezî bir dairenin gereğine inandıklarını kaydetti. “Alman hükümetinin uyum konusunu geç keşfettiğini” savunan Bade hükümeti şu sözlerle eleştirdi.

“Federal Alman hükümeti, uyum politikasında hep geç kaldı. Federal düzeyde, ısrarla talep edilen, gerçeklere uygun, önleyici ve konsept odaklı uyum politikaları uzun süre engellendi ve çeşitli kurumlar arasında uyum politikasını koordine edecek merkezî bir dairenin oluşturulmasında geç kalındı.”

2012 uyum barometresi

Alman Vakıfları Göç ve Uyum Bilirkişi Konseyi'nin hazırladığı yıllık rapor, 2012 uyum barometresini de içeriyor. Bu araştırmada, göçmen kökenli olan ve olmayan 9 bin 200 kişiye, göçmenlerin uyumu ve uyum politikasındaki görüşleri soruldu. Ayrıca sonuçlar, 2009 yılında yapılan araştırma ile karşılaştırıldı.

Geçtiğimiz iki yılda Almanya'da alevlenen uyum tartışmalarının toplumu nasıl etkilediği sorusuna da yanıt aradıklarını ifade eden Göç ve Uyum Bilirkişi Konseyi Genel Sekreteri Gunilla Fincke araştırmadan çıkan çarpıcı sonuçları şu sözlerle dile getirdi.

“Uyum barometresi, hararetli uyum tartışmalarına rağmen, insanların birarada yaşadığı yerlerde havanın değişmediğini gösterdi. Uyum, yapılan tartışmalarda halkın dikkatini çeken bir konu olmayı sürdürüyor. Daha fazla insan uyum konusunda bir fikir geliştirdi ve daha fazla insan uyumu önemli bir görev olarak görüyor.”

(Deutsche Welle Türkçe)