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Alman turist otelde ölü bulundu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Alman Thomas Uhrmeister (59), otel odasında ölü bulundu

10 Ocak 2019 18:22

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Alman Thomas Uhrmeister (59), otel odasında ölü bulundu.
Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Kumköy mevkisindeki bir otelde konaklayan Alman Thomas Uhrmeister, dün bir otel personeli tarafından odasındaki yatakta hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Thomas Uhrmeister\'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Alman turistin cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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