Alman taraftarlardan sessiz protesto

Bundesliga kulüplerinin temsilcilerinden oluşan Alman Futbol Ligi (DFL) yönetiminin 2019/2020 ve 2020/2021 sezonu bitene kadar Bundesliga'nın 1’inci ligindeki 5'er maçın pazartesi akşamları oynanacağını duyurması, taraftarlarda tepkiye yol açtı. Futbolseverler Alman Futbol Ligi yönetiminin bu kararla iç saha ya da deplasman maçı ayırt etmeden stadyuma giden taraftarları göz ardı ettiğini düşünüyor. Taraftarların çoğu iç saha maçları da olsa çalıştıkları için maçı stadyumda seyretmekte zorlanacaklarını, deplasmana gitmek isteyen taraftarlar yolculuklar için de iş yerinden eskisine göre daha fazla izin almak zorunda kalacaklarına dikkat cekiyor. Sosyal bir aktivite olarak görülen haftasonu maçlarında stadyum etrafında geliştirdikleri sosyalleşme ortamının da yok olacağı endişesini taşıyorlar.

Taraftarlar bu nedenle Alman Futbol Ligi'nin aldığı karara tepkisini 30 Kasım – 03 Aralık haftasında oynanan maçlarda sessiz protestolarla gösterdi. Geçen haftasonu oynanan 1. Bundesliga ve 2. Bundesliga maçlarında taraftarlar ilk 45 dakikada tezahürat yapmazken, bayraklarını ve flamalarını da açmadı. Sessiz ve bayraksız geçen protestolarıyla, "Eğer pazartesi maçları sıklaşırsa, aktif taraftarlar tribünlere gelemez ve maçlar da böyle sessiz ve keyifsiz geçer" mesajını verdiler. Stadyumlara "Kulüpler, pazartesi maçlarına son vermek sizin elinizde" pankartı asıldı.

Pazartesi maçlarına karşı tek ses olan taraftarlar Bundesliga'da oynanan ilk pazartesi maçı, FC Nürnberg-Bayer Leverkusen karşılaşmasında da protestoya devam etti. Tribünler boş kaldı.

Hedef gelir elde etmek

Bundesliga'yı yönetenlerin aldığı karara göre sezon boyunca sadece 5 maç pazartesi günleri yayınlanacak. Pazartesi maçlarının yayınlama haklarını satın alan Eurosport'un yaklaşık 100 milyon euro ödediği tahmin ediliyor. Sky ve Eurosport ile paylaştırılan yayın hakları sözleşmesinin toplam bedeli ise 4,64 milyar Euro.

Yıllık 1,16 milyar euro'ya varan değeriyle Bundesliga tarihinde rekor bedele sahip bu sözleşme ile hedef İngiltere Premier Lig ve kulüpleriyle açılmış olan makası kapatmak. Geçen sezon Avrupa'da mücadele eden 6 Alman futbol kulübünden sadece Bayern Münih'in bulunduğu turnuvada grup aşamasını geçmesi "başarısızlık" olarak nitelendirilmişti.

Bundesliga'yı yönetenlerin Pazartesi günü maç oynatma kararının ardında yatan en büyük nedenlerden biri Alman kulüplerinin yabancı rakipleriyle olan açığı kapatabilecekleri gelirleri elde etmesini sağlamak. Kulüpler daha çok zenginleşirse, transfer etmek istediği yıldızlara daha fazla para ödeyebilecekleri ve böylece rekabet içinde olduğu Avrupalı kulüplerden bir adım öne geçebilecekleri görüşünde.

Türkiye'de ters tepti

Bundesliga'nın yayın gelirlerini artırarak rekabete girmek istediği Premier Lig'de, 1992'de yayın haklarının Sky'a satılmasıyla Pazartesi günleri maç yayınlanmaya başlanmıştı. Taraftarlar zamanla uyum sağlasa da başlarda düşüşe geçen Pazartesi günleri stadyumun doluluk oranı, bugün normal seyrinde devam ediyor.

Türkiye'de Süper Lig'de 2005/06 sezonundan bu yana başlayan Pazartesi maçları yayıncı kuruluşun el değiştirmesinden bu yana neredeyse her Pazartesi gününe çıktı. Ancak Pazartesi oynanan maçların taraftar sayıları da her zamankinden daha düşük.

25 Aralık 2015 pazartesi günü akşamı oynanan Osmanlıspor – Teleset Akhisarspor maçında tribünlerde 181 kişi vardı. Derbilerde bile sayının düştüğü görülüyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 22 Eylül 2013 Pazar günü oynanan Beşiktaş – Galatasaray derbisini 76 bin 127 kişi, 14 Aralık 2015 Pazartesi günü aynı yerde oynanan Beşiktaş – Galatasaray derbisini ise 25 bin 801 kişi maçı tribünden izledi.

"Çılgınca paraların döndüğü bir yer mi olacak?"

Taraftarların, 2018 yılının başlarında, kulüplerin özelleştirilmesi ve dolayısıyla gelirlerini artırabilmesinin yolunu açacak olan "50+1 kulüp hisseleri sahiplik kuralını" protesto ederken yazdıkları mektuptaki cümleler aslında Pazartesi maçlarına olan tepkilerini de özetler nitelikte: "Futbol her hafta birbirinden farklı yüz binlerce taraftarı bir araya getiriyor, bireysel girişimleri, şirketleri ya da yatırımcıları değil. Bu oyun bizim ve birkaç kişinin oyuncağı olmasına izin vermeyeceğiz! Bundesliga’nın uluslararası arenada daha rekabetçi olması gerektiği konuşuluyor bu karar alınırken. Peki kendimizi gerçekten çılgınca paraların döndüğü PSG ya da İngiltere futbolu ile yarışır hale getirmek istiyor muyuz?"

Taraftarların protestoları önümüzdeki haftalarda da pazartesi maçlarında devam edecek.

Volkan Ağır

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