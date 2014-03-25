'Alman Taliban'a hapis



Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde dün görülen davada 31 yaşındaki Josef D. ile ilgili karar açıklandı.

Dava dosyasına göre, sanığın Afganistan'da 2009 – 2010 yıllarında etkinlik gösteren Alman Taliban Mücahitleri (DTM) isimli örgüte katılmak üzere 2009 yılında Afganistan'a gittiği belirlendi.

Pakistan sınırında örgüt mensuplarıyla buluşan Josef D., hastalığı nedeniyle çatışmalara katılamadı. Daha sonra Almanya'ya dönen Josef D., 2013 yılının nisan ayında Lünen kentinde yakalandı.

Şizofren sanığa ceza indirimi

Yabancı terör örgütü üyeliğinden hüküm giyen sanık, kendisine bilirkişi heyeti tarafından şizofren teşhisi konması üzerine indirimden yararlanarak 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Şizofreni hastalığının sanığın Afganistan'a gittiği yıllarda başlamış, günümüzde ise ileri safhaya ulaşmış olması mahkeme heyetince göz önünde bulunduruldu.

DTM isimli örgütün Afganistan'da şeriata dayalı bir devlet kurmayı hedeflediği, bu amaçla başta Uluslararası Güvenliğe Destek Gücü (ISAF) olmak üzere Afgan ve Pakistan hükümet güçleriyle silahlı çatışmaya girdiği belirtildi. DTM mensuplarının intihar eylemlerini de hedefe ulaşmada meşru araç olarak gördüğü kaydedildi.