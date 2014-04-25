Alman taklitçiler Türkleri geride bıraktı



Alman makine mühendisleri ürettikleri malların kopyaları ile mücadeleye gittikçe daha fazla önem vermeye başladılar. Zira mühendislerin yüzde 70’inden fazlası, ürettikleri malların sahte ya da taklitlerinden muzdarip. Sadece geçen yıl ciro kaybının 7,9 milyar euroyu bulduğu tahmin ediliyor. Bu yükseklikteki cirolar 38 bin kişinin istihdam edilmesi anlamına geliyor. Ve beklentilerin tersine ürün korsanlığının Almanya’da da yaygın olduğuna dikkat çekiliyor.

'Kâr getirecek herşeyin kopyası yapılıyor'

Alman Makine ve Tesis İmalatçıları Birliği'nde (VDMA) ürün ve teknolojik altyapıların korunmasından sorumlu çalışma grubunun yöneticisi Steffen Zimmermann, ürün korsanlığı konusunda yayınladıkları bir araştırmayı kamuoyuna tanıtırken, kâr getirecek hemen hemen her şeyin taklidinin yapıldığını vurguluyor: “İntihal, yani çalıntı ürünler denildiğinde aklınıza tüm makine aksamı gelmeli. Yani makinenin içindeki metal kısımlar da, bilgisayar yazılımları da kopya ediliyor. Bazen yedek parçalar, bazen bir ürünün sadece dış görünümü kopyalanıyor ve dıştan bakıldığında orijinalinden farksız oluyor. Ancak içine girildiğinde işler değişiyor, kimi zaman çalışamaz durumda oluyor. İşte bunlar benim en sevdiğim taklit ürünler.”

'Taklit mallar öncelikle rakip firmalarda üretiliyor'

Steffen Zimmermann, bu tür ürünlerin taklit olduğunun kolayca kanıtlanabilmesi nedeniyle “bunlar en sevdiğim taklit ürünler’ diye konuşuyor. Kimlerin taklit mallar ürettiğini ise Zimmermann şöyle açıklıyor: “İntihal, yani taklit malları her şeyden önce rakip firmalar üretiyor. Yani taklit denince şirketlerin aklına ilk rakip firmalar geliyor. İkinci sırada ise ‘underground factories’ denilen, garaj arkalarında, arka avlulardaki üretim atölyeleri sayılıyor. Ve üçüncü sırada taklit mal satan müşteriler ve yan sanayi işletmelerinden temsilciler geliyor.”

Almanya taklit mallarda Türkiye'yi geride bıraktı

Arka avlulardaki atölye denilince de elbette akla ilk olarak Çin Halk Cumhuriyeti geliyor. Sahte malların yüzde 72’si bu ülkede üretiliyor. Ancak Alman Makine ve Tesis İmalatçıları Birliği’nin (VDMA) yaptırdığı bir araştırmada, şu sıralarda ülkedeki her dört sahte üründen birinin Almanya menşeli olduğuna dikkat çekiliyor. Almanya’daki taklit mal üreticilerinin bu alanda Türkiye’yi geçerek, ikinci sıraya oturduğu da vurgulanıyor.

Taklit ürünler nedeniyle üreteci iki kez cezalandırılıyor

Alman Makine ve Tesis İmalatçıları Birliği, Çin taklit ürünlerinin genel olarak düşük kalitede olduğunu, Almanya menşeli olanların ise yüksek teknolojiye sahip taklitler olarak nitelendirilebileceğini açıklıyor. Birlik, Almanya kökenli taklit ürünlerin çok ciddi bir sorun oluşturduğuna da dikkat çekiyor. Taklit ürün kurbanı Alman şirketler ise aynı anda iki kez zarara uğramış oluyor. Makine ve tesis imalatçılarının dörtte biri taklit ürünler nedeniyle sadece cirodan kaybetmediklerini, aynı zamanda orijinal ürüne sahip olduğunu sanan müşterilerin tazminat talebiyle de karşılaştıklarını belirtiyor.