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Dünya
Deutsche Welle

Alman şekercilere rekor ceza

Federal Rekabet Kurumu, rekabet kurallarını ihlal ettikleri belirlenen Almanya'nın önde gelen üç şeker üreticisine yaklaşık 280 milyon euro ceza kesti.

19 Şubat 2014 12:40


Federal Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Pfeifer und Langen", Südzucker ve Nordzucker şirketlerinin, uzun yıllardır ürün dağıtım bölgeleri ve fiyatları anlaşmalı olarak belirlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi. Açıklamada, 3 üretici şirketin sözkonusu uygulamasının başka şirketlerin yanı sıra tüketiciyi de mağdur ettiği vurgulandı.

Federal Rekabet Kurumu Başkanı Andreas Mundt, "Şirketler, fiyatları aşağı çekebilecek üretim fazlasını yurtdışına ihraç etmiş. Piyasayı bölgelere göre kendi aralarında paylaşıp, fiyat kırmamak için başkasının bölgesine girmemiş" dedi.

Anlaşmalı dağıtımın 2009 yılında yapılan bir aramayla ortaya çıktığı, kesin olmamakla birlikte 1990'lı yıllardan bu yana uygulandığı ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Federal Rekabet Kurumu, uygulamanın aydınlatılmasında başta Nordzucker şirketi olmak üzere şirketlerin kurumla işbirliğinde bulunduklarını, bu nedenle kendilerine verilen cezada kapsamlı indirime gidildiğini duyurdu.

Şeker üreticisi şirketler, Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak kurum tarafından kesilen cezalara itiraz edebilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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