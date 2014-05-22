Alman polisinde Erdoğan alarmı



Başbakan Erdoğan'ın 24 Mayıs'ta Köln'e yapacağı ziyaret ve Alevi Federasyonu'nun düzenleyeceği karşı gösteri nedeniyle Alman polisi alarma geçmiş durumda. Bild gazetesinin haberine göre, Erdoğan'ın konuşma yapacağı Lanxess-Arena'da Başbakanın güvenliğini 300 özel güvenlik görevlisi yapacak. Köln'de o gün güvenligin sağlanmasında görev yapacak polis sayısı ise 6 bin.

Köln'de Erdoğan'ın katılacağı Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin kuruluş yıldönümü etkinliğiyle eş zamanlı olarak Alevi Federasyonu'nun girişimiyle bir karşıt gösteri de düzenlenecek. Bu gösteriye en az 20 bin kişinin katılması bekleniyor. Gösteriye Avrupa'nın başka kentlerinden Türklerin de otobüslerle geleceği tahmin ediliyor. Bunun dışında aşırı sağcı Pro NRW adlı kuruluş da yine Köln'de bir gösteri planlıyor.

Alman Polis Sendikası Başkanı Rainer Wendt, Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle kaygılı olduğunu söylüyor. Wendt Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte, Soma'daki maden faciasından sonra Başbakanın 'duygusuz' bir konuşma yaptığını ve bu nedenle vatandaşların tepkisini çektiğini söyledi. Wendt, 'Ne yazık ki Erdoğan'ın Köln'de ılımlı bir tavır sergilemesi beklenmiyor. Bundan daha çok ateşe benzine dökeceği hesabı yapılmak zorunda" dedi.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Emniyet Teşkilatı günlerdir 24 Mayıs'taki etkinlik ve protestolar nedeniyle güvenlik toplantıları düzenliyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Polis Sendikası Başkanı Arnold Pickert, Deutschlandfunk Radyosu'na verdiği demeçte, Aleviler'in geçmişte düzenledikleri gösterilerin barışcıl geçtiğini, bundan bir yıl önce 10 bin Alevinin yine Köln'de Erdoğan karşıtı bir gösteri düzenlediğini ve Gezi protestolarına destek verdiğini hatırlattı.

Pickert, 'Sayın Erdoğan'ın yapacağı konuşmada, Almanya'nın misafirperverliğini kendi partisi ya da siyasi amaçlar için kötüye kullanmaması beklentisi içindeyim" dedi.