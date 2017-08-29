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Deutsche Welle

Alman polisin evine 'terör' baskını

Almanya’nın doğusundaki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde polis, terör eylemi hazırlığında oldukları gerekçesiyle biri polis memuru olan iki kişinin iş yerlerinde ve evlerinde arama yaptı.

29 Ağustos 2017 01:01

Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) ile federal polise bağlı birimler terör eylemi hazırlığında oldukları gerekçesiyle biri polis memuru olan iki şüphelinin Rostock ve Schwerin kentlerindeki ofis ve konutlarına baskın düzenleyerek arama yaptı. İki şüphelinin devletin güvenliğini tehlikeye düşürecek şiddet eylemi hazırlığında olduğundan yola çıkılıyor. Arama sırasında konutlarda çeşitli mühimmat ve yasa dışı yoldan elde edilmiş silahlar da bulundu.

Öldürülecek kişilerin listesi bulundu

Karlsruhe'deki federal başsavcılık her iki şüphelinin solcu çevrelerden bazı kişileri öldürme hazırlığında olduğunu ve öldürülecek kişilerin bir listesini hazırladıklarını açıkladı. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin İçişleri Bakanlığı, şüpheli polis memurunun Ludwigslust kentindeki bir polis müfettişliğinde görev yaptığının belirlendiğini, bu memur hakkında aynı zamanda disiplin soruşturmasının da başlatılmış olduğunu bildirdi. Bir bakanlık sözcüsü şu anda sadece şüphe üzerine inceleme yapıldığını, şüphelilerin gözaltına alınmasının söz konusu olmadığını belirtti.

"Devletin tamamen çökeceğinden endişe ediyorduk"

Soruşturma yürüten yetkililerin verdiği bilgiye göre şüpheli iki kişi, Almanya'nın izlediği göç ve sığınmacı politikalarının başarısızlığa uğramasından ötürü ülkede saldırı eylemlerinin artmasından ve devlet düzeninin tamamen çökmesinden endişe ettiklerini, böyle bir duruma karşı kendilerini savunmak amacıyla gıda ve cephane depolayarak yasa dışı yoldan silah edindiklerini söylediler. İki şüphelinin sağ görüşte oldukları da kaydedildi.

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin İçişleri Bakanlığı, emniyet birimlerinin eylemle doğrudan ilgisi olmayan üçüncü kişilerin konutlarında da arama yaptığını bildirdi. Bu kişiler arasında Mecklenburg-Vorpommern eyaletine bağlı olarak çalışan bir polis memurunun daha bulunduğu belirtildi.

Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın verilerine göre, 2015 yılı itibarıyla Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde bin 450 aşırı sağcı bulunuyor, bunların yarısının şiddet yanlısı olduğu belirtiliyor. Tüm Almanya çapında ise 22 bin 600 aşırı sağcının bulunduğu kaydediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW/ÇA,CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaMecklenburg-VorpommernEmniyet TeşkilatıRostockSchwerinBakanlığıLudwigslustAnayasayı Koruma TeşkilatıDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/ÇA

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