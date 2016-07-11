Alman pasaportuna ilgi azalıyor



Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısı azalıyor. Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre 2015’te Alman olan yabancıların sayısı sadece 107 bin 200. Bir önceki yıla göre yüzde 1,1’lik bir gerileme anlamına gelen bu sayı, son 10 yılın ortalamasının da yüzde 1,4 altında. Yetkililer Alman vatandaşlığına geçiş için gereken tüm şartları yetiren getirenlerin sadece yüzde 2,2’sinin bu haktan yararlandığını bildiriyor. Vatandaşlık için aranan şartlar arasında en az 10 yıldır Almanya’da yaşamak da bulunuyor. Almanya’da 2015 yılında vatandaşlığa geçenler arasında 19 bin 700 kişi ile Türkler ilk sırada, ardından 5 bin 900 ile Polonyalılar ve 4 bin 200 ile Ukraynalılar geliyor.

Almanya içinde vatandaşlığa geçenlerin dağılımı geçen yıllarda olduğu gibi eyaletler arasında farklılık sergiliyor. 2015'te Alman vatandaşı olanların sayısı 10 eyalette artarken, altı eyalette azaldı. Baden-Württemberg yüzde 4,4’lük artış ile ilk sırada. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde vatandaşlığa geçenlerin sayısı bir önceki yıla göre bin 200 azalırkan (eksi yüzde 4,2), Hessen eyaletinde de vatandaşlık hakkından yararlananların sayısı 800 azaldı (eksi yüzde 6,6).

Türklerin sayısı azalıyor

Aynı zaman zarfında Avrupa Birliği üyesi ülkelerden Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısı artarken, Birlik üyeliğine aday ülkelerden vatandaşlığa geçenlerin sayısında gerileme kaydedildi. Federal İstatistik Dairesi yetkilileri, bu gerilemenin neredeyse sadece Türklerden Alman vatandaşlığına geçişteki azalmaya bağlı olduğunu belirtiyor.

Vatandaşlık hakkından yararlanma oranı, insanların geldiği ülkeler ile yakından bağlantılı. Avrupa Birliği vatandaşları genelde nadiren bu haktan yararlanıyor. Şartları yerine getirenler arasında 2015'te Alman vatandaşı olanların oranı sadece yüzde 1,4. Oran olarak en fazla vatandaşlığa geçiş ise Kamerunlular arasında. Geçen yıl gerekli şartları yerine getirenlerin neredeyse dörtte biri Alman vatandaşlığına geçmiş. Suriye, Irak ve Afganistan'dan gelenlerin yaklaşık yüzde 11'i de bu haktan yararlanmış.