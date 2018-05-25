Alman otomotiv devi Daimler baskı altında

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın ardından Daimler'in ürettiği araçlarda da emisyon ayarlarında manipülasyona yol açan bir sistem bulunduğu öne sürüldü. Haftalık Der Spiegel dergisi, Alman otomotiv devi Daimler'in aralarında Mercedes C ve G serilerinin de bulunduğu 600 bin aracı geri çağırmak zorunda kalabileceğini iddia etti.

Haberde, Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin (KBA) egzoz emisyonunda manipülasyona yol açabilecek, kullanılmasına izin verilmeyen bir yazılımın bulunduğu şüphesiyle bu araçlarda inceleme başlattığı belirtildi. Ancak Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nden söz konusu habere ilişkin açıklama yapılmadı.

Daimler ise Motorlar Taşıtlar Dairesi'nden konuya ilişkin resmi bir yazı gönderilmediğine işaret etti.

Mercedes Vitolar geri çağrılması istendi

Der Spiegel'in haberinde incelendiği iddia edilen bu bu modellerin motorunda da 1,6 litre dizel motorlu Mercedes Vito minibüs ile aynı sistemin bulunduğu belirtildi. Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi tarafından Cuma günü yapılan yazılı açıklamada, Mercedes Vito'ların geri çağrılmasının istendiği belirtilmişti. Buna göre, bin 370'i Almanya'da olmak üzere dünyada yaklaşık 4 bin 900 Mercedes Vito'nun geri çağrılması öngörülüyor.

Ancak Daimler'den yapılan açıklamada ise bu araçların geri çağrılması talebine itiraz edileceği kaydedildi. Açıklamada, "araçlarda bulunan bu fonksiyonların, karmaşık bir egzoz temizleme sisteminin bir parçası olduğu” belirtilerek "bu sistemin aracın farklı sürülme şartlarına göre egzozun temizlenmesini ve aracın kullanım süresinin uzatılmasını sağlamayı” hedeflediği ifade edildi.

Volkswagen ile ortaya çıkan dizel skandalının ardından Daimler de yıllardır baskı altında bulunuyor. Stuttgart Savcılığı tarafından Daimler hakkında soruşturma başlatılmış, ABD'de de dava açılmıştı.

dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe