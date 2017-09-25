'Alman Noel Baba' sahaya indi

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ALMAN Noel Baba olarak bilinen ve 18 yıldan bu yana aralıksız Antalya\'nın Demre İlçesi\'ne gelen Wolfgang Kimming Liebe, Süper Amatör Ligi\'nde oynanan maçta seremoniye katıldı. Hakeme ve takım kaptanlarına çiçek veren Liebe, dostluk mesajlarını iletti.

Almanya\'da 31 yıldan bu yana \'Noel Baba\' misyonu yürüten ve \'Alman Noel Baba\' adıyla bilinen Wolfgang Kimming Liebe, 18\'inci kez Demre\'ye geldi. Antalya Süper Amatör 1\'inci Grup\'ta dün oynanan Beymelek Belediyespor ile Antalya Kundu Spor maçının konuğu olan Liebe, orta hakem Emre Okumuş\'tan alınan izinle hakemler ve takımlarla birlikte seremoniye çıktı. Orta hakem Emre Okumuş ile Beymelek Belediyespor kaptanı İbrahim Oğuz ve Kunduspor kaptanı Kenan Yıldız\'a çiçek veren Liebe, başarı diledi. Liebe, \"Bu çiçekleri Türk- Alman dostluğu adına sizlere veriyorum. Spor insanları birleştirir, kaynaştırır, barış ve dostluğa hizmet eder. İki takıma da bu maçta başarılar diliyorum. Dostluk içinde centilmence bir maç olsun\" dedi.

Antalya Kundu Spor\'un 2-0 kazandığı karşılaşmayı tribünden izleyen Liebe, maç sonu ise \"Çok güzel bir maç oldu. Beymelek Belediyespor çok güzel oynadı. Ancak maçı kazanan rakip takım oldu. Gönlüm, fahri hemşehrisi olduğum Demre\'nin takımının kazanmasından yanaydı\" diye konuştu.



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