Alman muhalefetinden Afrin çağrısı

Alman Federal Hükümeti'nin Türkiye'nin Afrin harekâtına ilişkin tutumunu eleştiren Sol Parti Alman Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht, "Alman Federal Hükümeti Türkiye'nin uluslararası hukuka aykırı bu saldırı savaşını açık bir şekilde kınamalıdır" dedi. Wagenknecht, Heilbronner Stimme gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türk hükümetine silahlanma konusunda yeni bir perspektif sunmasını da "utanç verici" olarak nitelendirdi. Wagenknecht, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Gabriel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Suriye'deki IŞİD'e karşı savaşan Kürtlere yönelik savaşında destek sağlamaması" gerektiğini vurguladı.

Haftalık Der Spiegel dergisi Alman Federal Hükümeti'nin savunma sanayii şirketi Rheinmetall'e Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Leopard tanklarının modernizasyonu için onay vermeye hazırlandığını iddia etmişti. Ancak Alman Federal Hükümeti, söz konusu haberi doğrulayan bir açıklamada bulunmamıştı.

"Gabriel bize gerçeği söylemeli"

Hür Demokrat Partili (FDP) Alexander Graf Lamsdorff Türkiye'nin Afrin harekâtını kınadı. Lamsdorff, Heilbronner Stimme gazetesine verdiği demeçte, "Bu istilanın uluslararası hukuk açısından hiçbir şekilde meşruluğu yok. Birleşmiş Milletler kararı olmadığı gibi meşru müdafaa da söz konusu değil" şeklinde konuştu. Lamsdorff, uluslararası toplumdan Türkiye'ye askeri operasyona son vermesi ve siyasi çözüm için çaba göstermesi çağrısında bulunmasını talep etti.

Lamsdorff, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in yaklaşık iki hafta önce Goslar'da Türk mevkîdaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Afrin harekâtına Almanya'nın tepki göstermeyeceği sözü verdiğine ilişkin şüphesini de dile getirdi. Lamsdorff, "Alman Federal Hükümeti'nin Türkiye'nin uluslararası hukuka aykırı olan bu tutumuna ilişkin görüşünü açıkça bildirmesinin zamanı geldi ve bunun yanı sıra Gabriel'in bize gerçeği söylemesinin de zamanı" şeklinde konuştu.

"Türkiye ile askerî alanda işbirliği durdurulmalı"

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Simone Peter ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin harekâtında Alman tanklarının kullanıldığına ilişkin haberler üzerine Türkiye ile askerî alanda işbirliğine son verilmesini talep etti. Peter, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki tanklar Rheinmetall tarafından modernize edilmemeli, bunun yanı sıra askerî alandaki, savunma alanındaki diğer işbirliklerine derhal durdurulmalı" dedi.

Suriye'nin kuzeyindeki askerî operasyonu "büyük kaygı" ile izlediklerini vurgulayan Peter, "uluslararası hukuka aykırı bu harekâta karşı açık sözlere ve açık bir tutuma ihtiyaç" olduğunu belirtti.

Basına yansıyan haberlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin harekâtında Alman Leopard tankları kullanıldığı belirtilmişti. Ancak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, harekâtta bu tankların "kullanıldığını doğrulayamacağını" söylemişti.

Gabriel, dün yaptığı Afrin harekâtına ilişkin açıklamasında, çatışma yerine siyasi çözüm çağrısında bulunmuş ve "Türkiye ve Kürt birlikler arasındaki askeri çatışmalar önceden kestirilemeyen riskleri beraberinde getiriyor" demekle yetinmişti.