Alman mizahçılar: Yıldıramazlar



Titanic'in yazı işleri müdürü Tim Wolff, Wiesbadener Kurier gazetesine verdiği demeçte, Paris'teki saldırının yayın politikalarını etkilemeyeceğini söyledi. "Eğer bir konu bize göre önemliyse ve onu eğlenceli bulursak, yayınlarız" diye konuşan Wolff, "Biz de bazı Muhammed karikatürlerinin kopyalarını, konuyu tartışmak için yayınlamıştık. Çekimser kalmıyoruz" dedi.

Wolff, din temasında da diğer konuları işlerken kullanılan ölçütlerin geçerli olduğunu vurguladı. Saldırının konuyu daha da ilginç hale getirdiğine işaret eden Wolff, "Bu, konuyu daha da alay çeker hale getiriyor" ifadesini kullandı. İkinci Dünya Savaşı sonrası saldırı sonucu öldürülen Alman mizahçının olmadığını belirten Tim Wolff, "Umarım bu böyle kalır" dedi.

Mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki ofisine dün düzenlenen kanlı saldırıda 12 kişi ölmüştü. Saldırganların baskın sırasında "Allahüekber", "Peygamberin intikamını aldık" ve "Charlie Hebdo'yu öldürdük" diye bağırdıkları ve El Kaide terör örgütüne mensup olduklarını söyledikleri iddia ediliyor. Uzmanlar, söz konusu verilerin İslamcı terör ihtimalini gündeme getirdiğine dikkat çekiyor.

Saldırıyı düzenledikleri ileri sürülen üç zanlıdan biri polise teslim olurken diğer iki zanlının aranmasına devam ediliyor. Fransa genelinde operasyonlar devam ediyor. Fransa Başbakanı Manuel Valls, "operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını" açıkladı. Soruşturma ekibine yakın kaynaklar gözaltındaki kişi sayısını 7 olarak bildirdi.