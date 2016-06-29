Alman milliler de çok üzgün



İstanbul’daki terör saldırısı Alman milli futbol takımının oyuncuları arasında da büyük üzüntü yarattı. Beşiktaş forması ile 2015/2016 sezonunu şampiyon ve gol kralı olarak tamamlayan forvet Mario Gomez, bu durumun son aylara damgasını vurduğunu belirterek “Bu çok üzücü bir hikaye” ifadesini kullandı.

Galatasaray forması giyen Lukas Podolski ise, Twitter hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda “Terörü lanetliyoruz. Bugünkü hain saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifa dilerim” dedi. Alman milli takımının Türk asıllı orta saha oyuncusu Mesut Özil de Twitter üzerinden “Başımız sağolsun” mesajı paylaştı. Alman milli takımının kadrosunda Mesut Özil’in yanı sıra, Almanya doğumlu Emre Can da yer alıyor.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda en az 41 kişinin hayatını kaybettiği, 239 kişinin de yaralandığı intihar saldırıları, İstanbul’da yaşayan Mario Gomez’i hem üzdü, hem de endişelendirdi. UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılan Alman milli takımının Cenevre Gölü kıyısındaki kampında konuşan futbolcu “Böyle bir olay, dünyanın neresinde olursa olsun kötü. Tabii ki hemen tüm tanıdıklarıma bir SMS gönderip iyi olup olmadıklarını sordum” dedi. “Ülke bunun acısını çekecek, lig de bundan etkilenecek. Bu birçok kişiyi etkileyen bir konu” diyen Mario Gomez, yine de tüm korkunç olayları bir kenara koyup dikkatlerini Fransa'daki turnuvaya yoğunlaştırmak zorunda olduklarını kaydetti ve “İlk haberler geldiğinde hepimiz şoke olduk, ancak şimdi İtalya maçına konsantre olmalıyız. Futbol dikkati başka yöne çevirmek için iyi işe yarıyor” şeklinde konuştu.