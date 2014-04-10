Alman Meclisi'nde Snowden tartışması



Alman Federal Meclis'inde grubu bulunan 4 parti, geçen ay verdikleri ortak bir tasarıyla, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) ve diğer yabancı istihbarat örgütlerinin Almanya'daki faaliyetlerini araştıracak bir komisyon kurdular.

Komisyon, öncelikle NSA'in faaliyetlerinden Alman istihbarat kurumlarının ne kadar bilgi sahibi olduğunu açığa çıkarmayı hedefliyor. Komisyon ayrıca "NSA faaliyetlerinin Almanya'da anayasayla güvence altına alınan temel hak ve hürriyetleri ihlâl edip etmediğini belirlemeyi" amaçlıyor.

Geçen hafta ilk toplantısını yapan komisyon faaliyetlerine beklendiği gibi NSA eski mensubu Edward Snowden'ın dinlenmesine ilişkin tartışma damgasını vurdu.

ABD, Snowden'ın iadesini istiyor

Edward Snowden'ın geçen yıl gündeme getirdiği belgeler, ABD'nin casusluk ve gözetleme yazılımlarıyla dünya genelinde kişisel verileri kaydettiğini, aralarında Almanya Başbakanı Merkel'in de bulunduğu birçok siyasi liderin cep telefonunu dinlediğini ortaya koymuştu. Belgeler başta Almanya olmak üzere birçok ülkede tepkiyle karşılanmıştı. ABD, Rusya'ya sığınan Snowden'ın "gizli bilgileri sızdırdığı" gerekçesiyle iadesini istiyor.

Sol Parti ve Yeşiller'in Snowden'ın dinlenmesinde ısrar etmesi, komisyonda Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi'ni (CDU) temsil eden Clemens Binninger'in istifasıyla sonuçlandı. 8 üyeli komisyon, bugün basına kapalı oturumda biraraya gelecek. Komisyon başkanlığına Hrıstiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Patrick Sensburg'un getirilmesi, Binninger'in istifasıyla boşalan üyeliğe CDU milletvekili Roderich Kiesewetter'in gelmesi bekleniyor.

'Merkel casusluğun unutulmasından yana'

Edward Snowden ile Moskova'da görüşerek dikkatleri üzerine çeken Yeşiller Partisi iç politika uzmanlarından Hans-Christian Ströbele ise Binninger'in komisyondan ayrılmasını "Başbakan Merkel'den gördüğü baskıya" bağladı. Ströbele, "İlk toplantıda komisyon üyeleri Snowden'ın dinlenmesi konusunda mutabık kalmıştı. Ne olduysa sonradan kararlarını değiştirdiler" dedi. Başbakan Merkel'in mayıs ayında ABD'ye yapacağı ziyarete dikkat çeken Hans-Christian Ströbele, "Öyle anlaşılıyor ki Merkel olayın aydınlatılmasından değil casusluk faaliyetlerinin unutturulmasından yana" görüşünü dile getirdi.

'ABD ile ilişkiler Snowden'dan daha önemli'

Öte yandan Alman dış istihbarat örgütü Federal Haberalma Servisi'nin (BND) eski başkanı Hans-Georg Wieck, araştırma komisyonunun Snowden'ı Moskova'da dinlemesini istedi. "Güvenliğini sağlayamayacağınızdan Snowden'ı Almanya'ya davet etmeniz mümkün değil" diyen Wieck, Almanya-ABD ilişkilerinin Snowden'dan daha önemli olduğunu kaydetti.