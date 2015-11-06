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Deutsche Welle

Alman Meclisi'nde ötanazi oylaması

Almanya'da Federal Meclis bugün yaşlı ve hastalara hangi koşullarda ölüm hakkı tanınabileceğini görüşecek. Hekim, hasta ve yakınları açısından mevcut boşlukları gideren 4 taslak hazırlandı.

06 Kasım 2015 11:28


Yaşam beklentisinin artmasıyla birlikte, ilerleyen yaşlarda ağır hastalık ve acılarla mücadele etmek zorunda kalan yaşlıların sayısı yükseliyor. Acılarına katlanamayan bazı hastalar kendi isteğiyle yaşamına son vermek istiyor. Ötanazi olarak adlandırılan bu intihar yöntemine Almanya'da profesyonel anlamda destek veren ticari kuruluşların sayısı bu yılın başından beri ikiye katlandı. Alman Federal Meclisi'nde konuya yasal çerçeve kazandırmak amacıyla yaklaşık bir yıldır hazırlık yürütülüyor. Düzenlemeyle insan onuruna yakışır bir ölüm ve muhtemel hatalı gelişmelerin önlenmesi amaçlanıyor.

Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, ötanaziyle ilgili milletvekillerinin yaptığı hazırlığı "yasama döneminin en yoğun çalışmalarından biri" olarak tanımlıyor. Farklı siyasi partilerin temsilcilerinin bir araya geldiği grupların çalışması sonucunda ortaya toplam 4 yasa taslağı çıktı.
İstisnai durumlarda ötanaziye izin verilecek

1 numaralı taslak, her türlü ticari ötanazi desteğinin yasaklanmasını öngörüyor. İstisnai durumlar ise cezaya tabi tutulmayacak. İhlal durumunda 3 yıla kadar hapis ya da para cezası öngörülüyor. Taslak Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden Michael Brand (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) Kerstin Griese (SPD) tarafından hazırlandı. Taslağa destek veren milletvekili sayısının 216 dolayında olduğu belirtiliyor. CDU, BPD ve Yeşiller Partisi'nin federal meclis grup başkanlarının imzaladığı bir ortak metinde taslağa destek verildi.

2 numaralı taslak, doktor denetiminde ötanaziye izin veriyor. CDU temsilcisi Peter Hintze ve SPD'nin sağlık uzmanı Karl Lauterbach tarafından hazırlanan taslak 109 dolayında milletvekilinin desteğini alıyor. Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ve SPD'nin yeni genel sekreteri Katarina Barley de taslağa destek veren isimler arasında yer alıyor.

Kâr amaçlı ticari ötanazi desteği

3 numaralı taslak, kâr amaçlı ticari ötanazi desteğini yasaklıyor. Buna karşılık bağımsız dernekler ve doktorlara ötanazi yardımı sağlama hakkı tanınıyor. Ötanazi sırasında ortaya çıkan masrafların karşılanması öngörülüyor. Yasayı ihlal eden ticari kuruluşları 3 yıla kadar hapis cezası bekliyor. Yeşiller Partisi'nden Renate Künast ve Sol Partili Petra Sitte tarafından hazırlanan taslağı 54 milletvekili destekliyor.

4 numaralı taslak, ötanazi desteğine hiçbir koşulda izin vermiyor. İhlal durumuna 5 yıla kadar hapis cezası veriliyor. CDU temsilcileri Patrick Sensburg ve Thomas Dörflinger tarafından hazırlanan taslağı destekleyenlerin sayısı 35'te kalıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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