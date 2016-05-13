Alman meclisinde Mağrip oylaması



Federal Meclis bugünkü oturumunda Tunus, Fas ve Cezayir'in 'güvenli menşe ülkesi' ilan edilmesini öngören yasa tasarısını oylayacak. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarının meclisten çoğunluğun desteğini alması bekleniyor.

Federal hükümet, güvenli menşe ülkesi ilan olan ülkelerin sayısını artırarak, söz konusu ülkelerden Almanya'ya gelen sığınmacıların işlemlerinin daha hızlı yürütülmesi ve gerektiği takdirde de geri gönderilebilmelerinin önünün açılmasını hedefliyor. Bu ülkelerin 'güvenli menşe ülkesi' ilan edilmesi halinde, iltica başvuruları daha hızlı işleme konulup ve 'gerekçesiz' olarak görülen durumlarda da başvurular reddedilebilecek.

"Anayasaya aykırı"

Ancak insan hakları ve göçmen örgütleri federal hükümetin planlarına tepkili. Örgütler, söz konusu ülkelere işkence, eşcinsellere yönelik ayrımcılık ve kadınların cinsel şiddetten yeterince korunmadığı suçlamasında bulunuyor. Göçmen örgütü Pro Asyl, hükümetin planlarını eleştirerek, "İşkence yapılan, temel demokratik değerlerin hiçe sayıldığı ve insan haklarının ihlal edildiği ülkeler güvenli değildir" açıklamasını yaptı. Örgüt, Alman hükümetinin bu ülkelerdeki durumu olduğundan daha iyi göstermeye çalıştığını savundu. Pro Asyl, planlanan yasa tasarısının anayasaya da aykırı olduğunu iddia etti.

Bakan planı savundu

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise Rheinischen Post gazetesine yaptığı açıklamada planları savunarak, bunun 'mülteci politikasının önemli bir parçası' olduğunu ifade etti Bakan, bu ülkelerden Almanya'ya gelen sığınmacıların çoğunun 'iltica gerekçesi' oluşturmayan nedenlerden ötürü Almanya'ya geldiğini belirtti.