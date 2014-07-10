Alman Katolik Kilisesi'nde önemli atama

80 yaşındaki Kardinal Joachim Meisner, şubat ayında bu görevden yaşlılığı gerekçe göstererek ayrılmıştı. Papa Francisco'nun Köln Başpiskoposluğu'na Berlin Kardinali Rainer Maria Woelki'yi atadığı haberi medyaya sızdı.
Vatikan'ın resmi açıklamayı yarın yapması bekleniyor. Kuzey-Ren Vestfalya eyalet yönetiminin de atamayı onayladığı kaydedildi.
Köln doğumlu Rainer Maria Woelki, Kardinal Meisner'e yakınlığıyla tanınıyor. 1990'da Woelki'yi sekreterliğine getiren Meisner, 2011'de Berlin Başpiskoposluğu'na yükselen din adamına destek vermişti.