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Dünya
Deutsche Welle

Alman Katolik Kilisesi'nde önemli atama

Alman Katolik Kilisesi'nin önde gelen makamlarından olan Köln Başpiskoposluğu'na Kardinal Rainer Maria Woelki getirildi.

10 Temmuz 2014 15:26

80 yaşındaki Kardinal Joachim Meisner, şubat ayında bu görevden yaşlılığı gerekçe göstererek ayrılmıştı. Papa Francisco'nun Köln Başpiskoposluğu'na Berlin Kardinali Rainer Maria Woelki'yi atadığı haberi medyaya sızdı.

Vatikan'ın resmi açıklamayı yarın yapması bekleniyor. Kuzey-Ren Vestfalya eyalet yönetiminin de atamayı onayladığı kaydedildi.

Köln doğumlu Rainer Maria Woelki, Kardinal Meisner'e yakınlığıyla tanınıyor. 1990'da Woelki'yi sekreterliğine getiren Meisner, 2011'de Berlin Başpiskoposluğu'na yükselen din adamına destek vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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