Alman işi 10 icat

Bir zamanlar ofislerin vazgeçilmezi olan delgeçler verilerin dijital olarak kaydedildiği günümüzde eski önemini yitirmiş durumda. Matthias Theel'in icat ettiği ve 14 Kasım 1886'da Friedrich Sonnecken'in patentini aldığı delgeç, dosyaları düzene sokmasının yanısıra çıkardığı sesle monoton büro hayatını canlandırdı.

Alman mucit Karlheinz Brandenburg'un buluşu MP3 ya da diğer adıyla MPEG-2 Audio Layer III, müzik dünyasında devrime yol açtı. Sesleri sıkıştırarak taşınabilir hale getiren bu buluş sayesinde şarkıları kodlayıp sıkıştırmak, kaydedip çalmak ve transfer etmek çocuk oyuncağı haline geldi.

Alet kutularının vazgeçilmezlerinden

"Eli iş yapan erkeğin" sembolü haline gelen elektrikli matkap da bir Alman icadı. Alet kutularının vazgeçilmezlerinden olan matkap gerçi 1889'da Avustralya da icat edildi. Ama taşınabilir modelini Ludwigsburglu girişimci Wilhelm Emil Fein 1895'te buldu.

Amerikalılar İkinci Dünya Savaşı'nda Almanları cezalandırmak için Coca-Cola ambargosu koydular. Coca-Cola'nın Almanya bölüm yöneticisi olan Max Keith pes etmeyip kolları sıvadı ve peynir altı suyu ve elma gibi malzemeleri karıştırıp Alman piyasası için ayrı bir gazlı içecek icat etti. Gerçi tarifi 1941‘den bu yana değişti, ama sıcak yaz günlerindeki serinletici etkisi hala sürüyor.

Hepimizin içinde bir mucit yatar. 1908 yılında ev kadını Melitta Bentz, yaptığı kahvenin tadını acı bulup deneylere girişir. Kağıttan bir filtre kullanmayı dener, sonuçta aromatik bir kahve elde eder. Bu fikrin patentini almayı da ihmal etmez. Günümüzde bir aile şirketi olan Melitta Group'ta 3 bin 300 kişi çalışıyor.

Eczacı Oscar Troplowitz Nivea ve Labello'yu icat ettiği yetmezmiş gibi bir şey daha bulma peşindeydi. İşte yapışkanlı bant böyle ortaya çıktı. Bu sihirli bantın yardımıyla artık ufak tamir işleri çocuk oyuncağı haline gelmişti. Troplowitz 1901'de de yaraları sarmak için kullanılan Leukoplast yara bandını geliştirdi.

Bu enstrüman daha çok Fransız şansonlarıyla özdeşleşse de aslında 1822 yılında Christian Friedrich Ludwig Buschmann tarafından icat edildi. Thüringenli enstrüman yapımcısı sadece akordeonu değil, ağız armonikasını da geliştirdi.

Varlıklıların evlerini süslerdi

Almanların bir diğer icadı da Noel ağaçları. İlk olarak 1800'lü yıllarda varlıklı ailelerin evlerini süsleyen Noel ağaçları 19'uncu yüzyılın sonundan itibaren her yerde Noel akşamlarının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Başlangıçta ağaç sadece meyveler, fıstık ve mumlarla süslenirken, günümüzde Noel ağacı süsleri yaratıcılıkta sınır tanımıyor.

Futbol ayakkabısı prototipi İngiltere'de icat edilmesine rağmen monte edilebilir kramponlu futbol ayakkabılarını bulmak 1954'te Adidas'ın kurucusu Adi Dassler'e nasip oldu. Bu buluş şüphesiz Alman milli futbol takımının o yılki Dünya Futbol Şampiyonluğuna da katkı sağladı.

Taksimetreyi ya sever, ya da nefret edersiniz. 1891 yılında Berlin'de Friedrich Wilhelm Gustav Bruhn tarafından otomobil devi Gottlieb Daimler için icat edildi. Günümüzde ise pekçok ülkede taksiler için zorunlu hale getirildi.