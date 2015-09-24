Alman iş dünyası iyimser



Dünya ekonomisindeki belirsizlikler Almanya'yı etkilemedi. Alman şirket yöneticilerinin beklentileri aralıksız üçüncü ayda da olumlu çıktı. Münih'teki ekonomik araştırma enstitüsü ifo, iş beklentisi endeksinin eylül ayında cüzi artışla 108,4'ten 108,5 puana çıktığını açıkladı. 7 bin işletmeci arasında yapılan anket, ekonomi uzmanlarının kötümser beklentilerinin tam aksi sonucu verdi. Alman iş çevrelerindeki güveni ölçen endeksin beklentilerin üzerinde artış göstermesi sürpriz oldu.

Enstitü başkanı Hans-Werner Sinn, Alman ekonomisinin en önemli barometresi sayılan güven endeksinin anket sonuçlarını değerlendirirken Alman ekonomisinin ‘yere sağlam bastığını', şirket yöneticilerinin durumu nispeten olumsuz değerlendirdiklerini, iş beklentilerinin ise bir önceki aya göre daha iyimser çıktığını söyledi. Konjonktürdeki duraksama ve Çin'den gelen olumsuz haberler ve Rusya ile Brezilya gibi büyük ülkelerdeki durgunluk nedeniyle ihracatçı bir ülke olan Almanya'nın özellikle etkilenmesinden endişe duyulmaktaydı.

İfo anket sonuçları yatırımcıya güven verdi. Alman birleşik borsa endeksi DAX iş çevrelerindeki olumlu beklentinin etkisiyle yüksek prim yaptı. Nordea Bankası Avrupa temsilciliğinin baş iktisatçısı Holger Sandte, “Yatırımcının beklentisi de teflon gibi sağlam. Anlaşılan Çin fazla dert edilmiyor. İşletmeler daha ziyade iç talepten, Euro Bölgesi'ndeki düzelmeden ve petrolün ucuzlamasından nemalanıyor” dedi.

‘Satış rakamları yakından izlenmeli'

Anket, emisyon skandalının patlak vermesinden önce hazırlandığı için Volkswagen krizinin beklentiler üzerindeki etkisi ölçülemedi. İfo uzmanlarından Klaus Wohlrabe Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, skandalın otomotivcilik branşına ya da genel olarak bütün özel sektöre nasıl etki yaptığının bir sonraki ankette belli olacağını söyledi.

Konunun uzmanlarından gelen açıklamalarda, Avrupa'nın en büyük otomobil imalatçısını sarsan skandalın genel olarak ihracata bağımlı bütün şirketlerin küresel imajını zedeleyebileceği belirtiliyor. Alman Yeniden İmar Kredi Kurumu adlı kamu bankasının baş iktisatçısı Jörg Zeuner, Alman otomobillerinin yurtdışındaki satış rakamlarının yakından izlenmesi gerektiğini söyledi. Zeuner, “Toplam ihracatta otomobilin payı yaklaşık yüzde 20'yi buluyor. Tedarikçi şirketlerin çoğu Almanya'da üretim yapıyor. Almanya'daki araştırma ve geliştirme çalışmalarının üçte biri otomotiv şirketleri tarafından finanse ediliyor” dedi.